San Nicolás: Alumnos de Administración de PyMEs visitaron el Puerto para conocer su gestión logística

San Nicolás

Estudiantes del Instituto Superior N° 178 recorrieron la terminal portuaria y conocieron los procesos de logística, gestión y administración.

Estudiantes de la carrera de Administración de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) del Instituto Superior de Formación Técnica N° 178 realizaron una visita al Puerto de San Nicolás, donde participaron de una jornada de formación destinada a conocer el funcionamiento de la terminal, sus procesos logísticos y su importancia para el desarrollo productivo de la región.

La actividad fue organizada por el Consorcio de Gestión del Puerto de San Nicolás con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el ámbito educativo y el sector productivo. Durante el recorrido, los alumnos recibieron explicaciones de los equipos técnicos sobre la coordinación operativa, la administración organizacional y la logística que sostienen el movimiento diario de la terminal portuaria.

El funcionamiento del Puerto de San Nicolás y su rol estratégico Durante la visita, los estudiantes conocieron en detalle cómo se desarrollan las operaciones de carga y descarga de mercaderías, además de los procedimientos administrativos y de planificación que permiten el funcionamiento eficiente del puerto.

Los responsables de la terminal destacaron el impacto que tiene el Puerto de San Nicolás en la economía bonaerense y regional, especialmente como punto clave para el movimiento de productos industriales y agropecuarios. Asimismo, explicaron la importancia de la coordinación entre las distintas áreas para garantizar operaciones seguras y eficientes.

Una experiencia práctica para futuros profesionales La propuesta permitió que los alumnos complementaran los conocimientos adquiridos en el aula con una experiencia directa en un ámbito laboral real. Durante el recorrido pudieron observar cómo se aplican conceptos vinculados a la planificación, la administración de recursos, el control de procesos y la organización de equipos de trabajo.

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Desde el Consorcio señalaron que este tipo de actividades busca acercar a los futuros profesionales a la realidad del sector logístico, brindándoles herramientas que contribuyan a su formación y a una mejor comprensión de los desafíos que presenta el mercado laboral.

El vínculo entre el Puerto y las PyMEs de la región La jornada concluyó con un espacio de intercambio entre estudiantes y autoridades del puerto, donde se analizó el papel que cumplen las pequeñas y medianas empresas dentro de la cadena de valor que gira en torno a la actividad portuaria.