De San Nicolás a América: la historia de Amunches, la familia que lleva 23 años viviendo en ruta

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San Nicolás

Patricia, Germán e Inti transformaron un viaje de un año en un proyecto de vida. En las próximas semanas regresarán a San Nicolás.

Lo que comenzó como un viaje de un año por América terminó convirtiéndose en un estilo de vida. Hace 23 años, Patricia Fehr y Germán de Córdova partieron desde San Nicolás y hoy, junto a su hija Inti, continúan recorriendo el continente mientras comparten una experiencia que los transformó para siempre.

Amunches: un viaje que cambió para siempre sus vidas El 10 de marzo de 2003, la pareja dejó San Nicolás con una camioneta, algunos ahorros y el sueño de recorrer América durante doce meses. Sin embargo, el camino fue modificando sus planes y ese viaje, que tenía fecha de regreso, terminó convirtiéndose en un proyecto de vida bajo el nombre de Amunches.

Con el paso de los años comprendieron que la experiencia iba mucho más allá de conocer paisajes. Aseguran que el verdadero cambio fue personal: descubrieron nuevas formas de relacionarse con las personas, de construir una familia y de entender que existen múltiples maneras de vivir.

La llegada de su hija Inti marcó una nueva etapa. La familia dejó atrás la camioneta y transformó un antiguo autobús escolar estadounidense en su hogar, que funciona al mismo tiempo como casa, escuela y espacio de trabajo mientras recorren distintos países.

Educación, trabajo y una vida sobre ruedas La educación de Inti se desarrolla mediante un sistema de enseñanza en el hogar. Además de cursar la secundaria, estudia chino y complementa su formación con las experiencias que obtiene en cada comunidad que visitan.

Lejos de tratarse de una vida improvisada, la familia sostiene una rutina organizada que combina estudio, trabajo y viajes. El proyecto se financia mediante conferencias en escuelas, universidades y empresas, la producción de contenidos digitales, la venta de fotografías y de su libro, además de alianzas con distintas organizaciones.

Tras más de dos décadas de recorrido, también comienzan a imaginar una nueva etapa. Analizan establecer una base más estable para acompañar el crecimiento de Inti, aunque aclaran que eso no significará abandonar el viaje, sino darle una nueva forma.

El regreso a San Nicolás y el verdadero aprendizaje del camino Actualmente, la familia se encuentra en Puebla, México, y en las próximas semanas volverá a San Nicolás para reencontrarse con familiares y amigos, además de compartir las vivencias acumuladas durante estos 23 años de ruta.

Uno de los momentos más significativos de los últimos meses fue el regreso a Mitontic, una comunidad indígena del estado mexicano de Chiapas que habían conocido al comienzo de la aventura. Allí volvieron a encontrarse con personas que también transformaron sus vidas, confirmando que el paso del tiempo cambia tanto a quienes viajan como a los lugares que visitan.