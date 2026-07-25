Nuevos peajes y sus posibles ubicaciones en rutas que atraviesan el Partido de Pergamino

Pergamino

Tanto la ruta nacional Nº 188 como la Autopista Pilar - Pergamino forman parte de este nuevo esquema de explotación vial que proyecta la administración nacional para poder financiar las tareas de mantenimiento, conservación y futuras obras de infraestructura.

Mientras el Gobierno nacional avanza en definir el nuevo esquema de concesiones para los principales corredores viales, se conocen más detalles sobre el funcionamiento que tendrán la ruta nacional Nº 188 y Autopista Pilar - Pergamino una vez que terminen de adjudicar los contratos a las empresas que resulten seleccionadas. Entre las principales novedades figura la incorporación de nuevos peajes, el regreso de algunos puestos que habían dejado de operar y la implementación gradual del sistema free flow, una modalidad de cobro electrónico que elimina las tradicionales cabinas y barreras.

Tanto la ruta nacional Nº 188 como la Autopista Pilar - Pergamino forman parte de este nuevo esquema de explotación vial que proyecta la administración nacional para poder financiar las tareas de mantenimiento, conservación y futuras obras de infraestructura.

En el caso de la ruta Nº 188, que atraviesa el Partido de Pergamino, uno de los cambios más importantes será el regreso de estaciones de peaje en distintos puntos del corredor; entre ellos se encuentra el puesto ubicado en las inmediaciones de la localidad de Peña, que volvería a cobrar luego de varios años sin actividad. Ese punto se sumará al peaje actualmente existente en cercanías a Junín y también está previsto el retorno del peaje de Ameghino, que volvería a integrar el esquema tarifario del corredor.

Esta reorganización de las concesiones responde a la intención oficial de establecer un sistema de financiamiento más estable para el mantenimiento de las rutas nacionales, en un contexto donde el deterioro de gran parte de la red vial se convirtió en uno de los principales reclamos de usuarios, transportistas y gobiernos locales.

Definiciones, a la brevedad Aunque todavía resta conocer los pliegos definitivos y las empresas que asumirán la operación de cada tramo, las primeras informaciones indican que este nuevo modelo buscará distribuir los puntos de cobro a lo largo de los corredores nacionales. En ese sentido, trascendió que una de las alternativas en análisis consiste en establecer estaciones de peaje cada 100 a 120 kilómetros aproximadamente, un criterio que podría aplicarse de manera uniforme en las distintas concesiones que el Estado nacional pondrá en marcha durante esta nueva etapa.

De confirmarse esa modalidad, los automovilistas y transportistas encontrarán más puntos de pago a lo largo de los recorridos, aunque la ubicación definitiva dependerá de los estudios técnicos, el volumen de tránsito y las características de cada corredor.

En la Autopista Pilar-Pergamino también se proyectan modificaciones importantes. Las estimaciones conocidas hasta el momento indican que podrían incorporarse nuevos peajes a la altura de Todd y Hughes, mientras que continuará funcionando el puesto ubicado en Venado Tuerto.

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Sin embargo, las mayores novedades aparecen en el tramo que continúa hacia el sur de Santa Fe y Córdoba. Allí todavía resta definir la localización exacta de los futuros sistemas free flow, una tecnología que representa un cambio significativo respecto del tradicional esquema de cabinas.

Sin cabinas de peajes A diferencia del peaje convencional, el sistema free flow permite que los vehículos circulen sin necesidad de detenerse ni reducir considerablemente la velocidad. El control se realiza mediante pórticos instalados sobre la calzada, equipados con cámaras, sensores y lectores electrónicos capaces de identificar cada vehículo que atraviesa el sector. El cobro puede efectuarse a través del dispositivo TelePase, que registra automáticamente el paso del vehículo, o mediante la lectura de la patente para quienes no cuenten con ese sistema. Posteriormente, el importe correspondiente se factura de manera electrónica según el mecanismo que establezca la empresa concesionaria.

La incorporación de esta tecnología apunta a reducir demoras, evitar congestiones y mejorar la fluidez del tránsito, especialmente en corredores donde circula un importante volumen de vehículos particulares y transporte de cargas. Se trata de un modelo que ya funciona en distintos accesos metropolitanos y que comenzó a expandirse hacia otras rutas nacionales como parte del proceso de modernización del sistema vial argentino.

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Para los usuarios habituales de la Autopista Pilar - Pergamino, la implementación del free flow implicará un cambio en la forma de abonar los peajes, ya que desaparecerán progresivamente las cabinas tradicionales en aquellos sectores donde se adopte esta modalidad. En consecuencia, será necesario contar con TelePase o adherirse a los mecanismos de pago que contemplen las futuras concesionarias para evitar recargos o sanciones.

En Pergamino, la definición del nuevo esquema genera especial expectativa debido a que tanto la Autopista Pilar - Pergamino como la ruta nacional Nº 188 constituyen corredores estratégicos para la producción, la actividad agroindustrial, el transporte de mercaderías y la conectividad regional. Miles de vehículos transitan diariamente por ambas vías, que además representan el principal vínculo de la ciudad con Buenos Aires, Junín, Santa Fe y otras localidades del norte bonaerense.