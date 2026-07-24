Una cabaña de reproductores Angus de Acevedo fue premiada en la Rural de Palermo

> Una cabaña de reproductores Angus de Acevedo fue premiada en la Rural de Palermo

Pergamino

La cabaña de la familia Farroni, ubicada en la zona rural de Acevedo, alcanzó un reconocimiento de enorme relevancia en la competencia de novillos Angus de la Exposición Rural de Palermo. El establecimiento presentó 15 ejemplares y obtuvo distinciones tanto en la evaluación en pie como en la instanc

La emoción de alcanzar una pista tan emblemática como la de Palermo se transformó este año en una alegría difícil de dimensionar para la familia Farroni. Cabaña La Corazonada, un joven emprendimiento ganadero de la zona rural de Acevedo, logró el reservado Gran Campeón de la raza Angus en el concurso de novillos de la Exposición de la Sociedad Rural Argentina, coronando con un reconocimiento de enorme trascendencia una trayectoria que comenzó desde las bases y que busca posicionar a la empresa entre las referentes de la producción de reproductores bovinos del país.

El logro tiene un significado especial para Martín Farroni y su familia, porque detrás de los premios existe una historia de trabajo sostenido, dedicación y una fuerte apuesta por la actividad ganadera. La Corazonada nació a partir de un sentimiento familiar y de una tradición vinculada con la cría de Angus que, con el paso del tiempo, comenzó a tomar una nueva dimensión con la decisión de construir una cabaña propia.

En una entrevista realizada en el ciclo de streaming de La Opinión “Fuera de Página”, conducido por la periodista Carolina Yacobone, Farroni contó detalles de la participación en Palermo y explicó cómo se desarrolló el concurso que terminó con la obtención del reservado Gran Campeón Angus. La conversación permitió conocer desde adentro una actividad que muchas veces resulta desconocida para quienes no están vinculados con la ganadería, pero que implica un minucioso trabajo de selección, alimentación, manejo y evaluación de los animales.

Para la familia, llegar a la Exposición Rural de Palermo ya constituye una satisfacción enorme. Sin embargo, conseguir un premio de semejante relevancia convirtió la participación en una experiencia todavía más especial y confirmó el potencial de una cabaña que pretende seguir creciendo.

Una historia familiar

“Cabaña La Corazonada surge de un sentimiento bien familiar”, explicó Farroni al comenzar a describir el origen del emprendimiento. Se trata de una cabaña joven que nació como una evolución de la actividad que la familia ya desarrollaba desde hacía años con la raza Angus.

La decisión fue dar un paso más y comenzar a construir un proyecto propio desde sus bases. Así nació La Corazonada, con el objetivo de desarrollar una producción de calidad y avanzar progresivamente en un camino que permita alcanzar un lugar destacado dentro de la ganadería argentina.

El establecimiento se encuentra en la zona rural de Acevedo y trabaja exclusivamente con Angus pura. Esa especialización forma parte de una identidad productiva que la familia pretende consolidar con el tiempo, tanto en la cría de reproductores como en la generación de animales destinados a la producción de carne.

La participación en Palermo no fue, sin embargo, una experiencia aislada. Farroni explicó que la familia lleva seis años concurriendo al concurso de novillos, una competencia que les permite poner a prueba el resultado del trabajo realizado durante todo el ciclo productivo.

La Exposición Rural constituye uno de los escenarios más importantes para la actividad agropecuaria y ganadera del país. Para una cabaña joven, estar allí representa una posibilidad de mostrarse, medirse con otros establecimientos y entrar en contacto con productores y referentes del sector.

Pero este año la experiencia tuvo un condimento diferente. La Corazonada llegó con 15 novillos, distribuidos en tres lotes de cinco animales, porque el equipo de trabajo entendió que contaba con ejemplares que tenían condiciones suficientes para competir.

“Ampliamos el cupo a 15 porque este año vimos que teníamos potencial”, explicó Farroni durante la entrevista. Los animales se encontraban dentro de una franja de peso similar y participaron dentro de una misma categoría, con ejemplares que rondaban entre los 350 y los 390 kilos.

La decisión terminó siendo acertada. El desempeño de los animales permitió obtener dos reconocimientos en la primera instancia de la competencia y luego avanzar hacia la definición general de la raza Angus.

El camino del premio

El concurso de novillos contempla distintas etapas de evaluación. La primera se realiza con los animales en pie, donde el jurado analiza las características fenotípicas de cada ejemplar y establece una comparación entre los distintos participantes.

Para quienes no están familiarizados con el lenguaje ganadero, se trata de observar el animal y determinar, a partir de su conformación, cuáles son sus características y cuál es su potencial como productor de carne.

En esa evaluación se tienen en cuenta distintos parámetros. Uno de ellos es la relación entre músculo y grasa, además del grado de terminación, la edad y el desarrollo muscular. Todos esos aspectos están vinculados con el resultado que posteriormente se busca obtener en la carne.

La evaluación no queda limitada a una cuestión estética. La conformación del animal permite anticipar determinadas características relacionadas con su aptitud carnicera. Por eso, el jurado analiza cuidadosamente cada ejemplar y busca encontrar un equilibrio entre los diferentes atributos que determinan la calidad.

En la categoría en la que participaron los animales de La Corazonada, la cabaña consiguió el primer y el segundo premio. Ese resultado permitió que uno de sus ejemplares avanzara a la instancia en la que se enfrentan los ganadores de las distintas categorías para definir al Gran Campeón y al reservado Gran Campeón de la raza Angus.

Y allí llegó uno de los momentos más importantes para la familia Farroni.

La Corazonada consiguió el reservado Gran Campeón Angus, un reconocimiento que representa una enorme satisfacción para una cabaña joven y que se convierte en uno de los principales logros alcanzados desde su creación.

Farroni reconoció que en años anteriores ya habían conseguido algunos premios, pero destacó que esta participación tuvo características especiales. El resultado obtenido en Palermo confirmó que el trabajo realizado durante todo el ciclo productivo había dado sus frutos y que el establecimiento de Acevedo podía competir en igualdad de condiciones en uno de los escenarios más exigentes del país.

Para una familia que está construyendo una cabaña desde sus comienzos, semejante distinción tiene un valor que va mucho más allá de una copa o un diploma. Es el reconocimiento a una manera de trabajar y, al mismo tiempo, un impulso para continuar apostando al crecimiento.

La calidad de carne

La competencia no termina con la evaluación de los animales en pie. En el concurso también existe una instancia que permite analizar el resultado final del proceso productivo a partir de las características de la carne.

De los 15 novillos presentados por La Corazonada, dos participaron de la evaluación en frigorífico, conocida como “block test”. Allí se analizan diferentes atributos relacionados directamente con la calidad carnicera y con el potencial comercial que puede tener el producto.

En esa etapa, la cabaña volvió a destacarse. Dentro de su categoría, logró la primera y la segunda mejor media res, completando así una participación sobresaliente que abarcó las dos instancias de evaluación.

El procedimiento permite observar características que no pueden determinarse completamente mientras el animal se encuentra vivo. Una vez realizada la faena, se analiza la media res y se efectúa un corte en una zona determinada de la columna vertebral para evaluar el bife ancho y observar diferentes parámetros de calidad.

Entre ellos se encuentra el área del ojo de bife, la cantidad y distribución de grasa intramuscular, conocida como marbling, y la cobertura de grasa dorsal. Esos indicadores permiten establecer con mayor precisión las características de la carne obtenida.

La evaluación busca determinar el equilibrio entre músculo y grasa, una cuestión central en la producción de carne de calidad. El objetivo es lograr animales que tengan una buena conformación y que alcancen un nivel de terminación adecuado sin perder las características buscadas en el producto final.

Ese equilibrio no aparece por casualidad. Es el resultado de un proceso que comienza mucho antes de que los animales lleguen a una exposición o a un frigorífico.

En el caso de La Corazonada, el ciclo es completo. Los novillos nacen de vacas criadas en el campo y luego atraviesan diferentes etapas de desarrollo. Después del destete comienza el período de recría, una fase considerada fundamental para alcanzar una correcta relación entre desarrollo muscular y terminación.

Durante esa etapa, los animales se alimentan principalmente a pasto, acompañado por suplementación. Posteriormente pasan a un período de engorde a corral, donde reciben una alimentación de mayor concentración energética destinada a completar el proceso de terminación.

La finalidad es alcanzar el punto adecuado en el que el animal pueda expresar su potencial carnicero. La alimentación permite favorecer el desarrollo muscular y, al mismo tiempo, alcanzar una cobertura grasa equilibrada y una adecuada infiltración intramuscular.

Todo ese trabajo, que comienza en el nacimiento y continúa durante meses, termina siendo evaluado en cuestión de minutos por los jurados. Por eso, el reconocimiento obtenido en Palermo representa también la valoración de un proceso productivo integral.

Una raza emblemática

La raza Angus ocupa un lugar destacado dentro de la ganadería argentina y tiene una fuerte presencia tanto en la producción de carne como en las exposiciones ganaderas.

Farroni explicó que se trata de una de las principales razas utilizadas en el país y que su influencia también se extiende a los cruzamientos con otras razas. En el caso de La Corazonada, sin embargo, la decisión productiva es trabajar exclusivamente con Angus pura.

El establecimiento no desarrolla cruzamientos y concentra sus esfuerzos en la selección de animales de la raza, buscando consolidar una línea propia y avanzar en la producción de reproductores.

La calidad de la carne, la capacidad de adaptación y las características productivas han permitido que Angus tenga una fuerte presencia en la cadena ganadera argentina. Pero, tal como señaló Farroni, no toda la carne que se consume en el país corresponde a esa raza, ya que existen otras alternativas y diferentes combinaciones genéticas que también forman parte de la producción nacional.

Dentro de ese universo, la participación de La Corazonada en Palermo tiene una importancia particular. La exposición representa una vidriera de enorme alcance y permite que los establecimientos puedan mostrar el resultado de su trabajo ante productores, criadores y personas vinculadas con la actividad.

Para una cabaña joven, esa exposición puede convertirse además en una oportunidad comercial. Farroni explicó que la presencia en Palermo genera contactos y abre posibilidades para establecer nuevas relaciones dentro del sector.

Mostrar un producto propio en un escenario de semejante relevancia aporta visibilidad y permite que otros actores de la cadena conozcan el trabajo desarrollado en el establecimiento de Acevedo.

Por eso, el reservado Gran Campeón no es solamente un premio. También funciona como una carta de presentación y como una señal del camino que La Corazonada pretende recorrer.

Seguí leyendo Policiales Robo en una verdulería: pidieron que quede detenido el sujeto que irrumpió en un comercio a robar dinero de la caja registradora

El futuro en marcha

La competencia de este año ya terminó, pero para la familia Farroni el resultado obtenido en Palermo parece ser apenas un punto de partida.

El reconocimiento alcanzado despertó nuevas expectativas y ya comenzaron a pensar en los próximos desafíos. La idea es analizar qué categorías podrían afrontar el año próximo y evaluar la posibilidad de incrementar nuevamente la cantidad de animales participantes.

El entusiasmo se percibe en cada palabra de Farroni cuando habla de la experiencia. Para quienes trabajan en la ganadería, llegar a la pista de Palermo constituye por sí mismo un motivo de orgullo. Hacerlo con animales propios y conseguir reconocimientos en las diferentes etapas de la competencia representa una satisfacción todavía mayor.

“Ya pisar la pista de Palermo es una satisfacción enorme”, expresó Farroni, dejando en claro que el significado de la experiencia trasciende los resultados.

En ese sentido, el reservado Gran Campeón adquiere una dimensión especial. La distinción confirma el potencial de una cabaña que todavía está dando sus primeros pasos, pero que tiene una ambición definida: crecer, consolidarse y lograr que el nombre de La Corazonada sea reconocido entre las principales cabañas del país.

El desafío es grande. La competencia dentro de la ganadería de alta calidad exige constancia, inversión, conocimiento y una selección rigurosa de los animales. Cada generación representa una nueva oportunidad para mejorar y cada exposición permite medir los avances frente a otros productores.

La familia Farroni parece haber encontrado en ese camino una motivación para continuar. La tradición ganadera familiar fue el punto de partida, pero la creación de La Corazonada significó asumir un desafío diferente: construir una identidad propia y proyectarla hacia el futuro.

El resultado conseguido este año en Palermo alimenta esa ilusión. Los premios obtenidos en la evaluación en pie, el reconocimiento como reservado Gran Campeón Angus y las distinciones alcanzadas en las medias reses conformaron una actuación integral que difícilmente sea olvidada por quienes forman parte del emprendimiento.

Desde Acevedo hasta Palermo, el recorrido de los 15 novillos fue también el reflejo de un trabajo que involucró múltiples etapas y decisiones. Desde el nacimiento y la recría hasta el engorde y la terminación, cada detalle tuvo incidencia en el resultado final.

Ahora comienza otro desafío. La familia deberá volver al campo y continuar trabajando, con la expectativa de que los próximos animales puedan mantener y, si es posible, superar lo conseguido.

La Corazonada tiene por delante un largo camino, pero ya dio una señal contundente. Una cabaña joven, nacida de una familia vinculada históricamente con la ganadería, logró hacerse un lugar en la pista de Palermo y regresar con un reconocimiento de enorme prestigio.

El reservado Gran Campeón Angus obtenido en esta edición de la Exposición Rural representa, en definitiva, mucho más que un premio. Es la confirmación de que desde la zona rural de Acevedo existe un proyecto ganadero que aspira a crecer y que encontró en la calidad, la dedicación y el trabajo cotidiano las herramientas para comenzar a construir su propio nombre.