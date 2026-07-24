Lionel Messi: Qatar 2022 vs. Mundial 2026 – ¿Cuál fue mejor?

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La Copa del Mundo de 2026 será la última edición que dispute Lionel Messi, pero a juzgar por su rendimiento, los hinchas bien podrían creer que el ídolo argentino tiene cuerda para varios años más. A pesar de sus 39 años, se ha mostrado prolífico de cara al arco, metiéndose en la pelea por la Bota de Oro mientras maneja los hilos del equipo de Lionel Scaloni.

La capacidad goleadora de Messi en los dos últimos Mundiales ha alcanzado un nivel inédito, pasando de ser un armador por excelencia a un jugador que pisa el área con constancia para definir. Es una faceta que parece que se mantendrá en este tramo final de su carrera, y sin duda contribuye a que los apostadores se sientan más tentados a utilizar ofertas como el código promocional bplay en los mercados que involucran al astro rosarino cada vez que salta al campo de juego.

En líneas generales, hay un amplio consenso en que su cuota goleadora ha convertido a 2022 y 2026 en los mejores Mundiales de Messi con la casaca albiceleste. Pero, ¿en qué torneo se lo vio en un nivel superior?

Los argumentos a favor de su histórico Mundial 2026 Si bien los fríos números no siempre cuentan toda la historia, es imposible obviar que, desde lo estadístico, este es el mejor certamen en la carrera de Messi. Sus ocho tantos no solo superaron los siete que facturó en Qatar, sino que también le permitieron desplazar a Miroslav Klose como el máximo artillero en la historia de los Mundiales.

En su repertorio destacan goles de una trascendencia vital, ninguno tanto como el del empate ante Egipto en los octavos de final. Su capacidad para seguir apareciendo en los momentos determinantes, incluso a sus 39 años, relata una épica que las simples estadísticas no logran dimensionar.

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A la par de su descomunal olfato goleador, Messi también ha batido los récords de mayor cantidad de ocasiones creadas y asistencias en la historia de los Mundiales, cifras que lo posicionan como firme candidato para quedarse con el Balón de Oro y la Bota de Oro del torneo. Al no haber conquistado nunca esta última, levantar una segunda Copa del Mundo consecutiva y coronarse como el máximo anotador hará muy difícil negar que reservó su mejor repertorio para el epílogo de su carrera.

Qatar 2022 sigue siendo la obra cumbre de Messi Por supuesto, muchos señalarán el 2022 y sostendrán que allí se vio, de manera innegable, la mejor versión de Messi con la Selección Argentina. Tras la sorpresiva caída ante Arabia Saudita en el debut, fue su golazo frente a México el que reavivó la ilusión en el plantel de que era posible alzar el ansiado trofeo.

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Más allá de aquel zurdazo y de sus otros siete tantos, su asistencia a Julián Álvarez contra Croacia en las semifinales resumió a la perfección todo lo que los hinchas han llegado a amar del ídolo. La rapidez de sus pies para dejar en el camino a Joško Gvardiol antes de habilitar a su compañero marcó una diferencia sustancial entre aquella competencia y su campaña mundialista más reciente. Si bien en esta actual Copa del Mundo pudo haber afinado su puntería, hace cuatro años fue el dueño absoluto de toda la cancha.