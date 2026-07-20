"El dolor es muy grande": las primeras palabras de Messi tras la derrota en la final ante España

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El capitán de la Selección publicó un mensaje en Instagram que sacudió las redes sociales. Agradeció el apoyo del país, destacó los partidos que el equipo protagonizó y felicitó al campeón. Afuera, la prensa internacional debate si Rodri mereció el premio al mejor jugador del torneo.

Pocas horas después de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España, Lionel Messi rompió el silencio. Lo hizo como suele hacerlo en los momentos más importantes: a través de su cuenta de Instagram, con un texto que en pocas líneas sintetizó el dolor de la derrota y la grandeza del camino recorrido.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", escribió el capitán de la Selección en el inicio de un mensaje que en minutos se convirtió en tendencia en todas las plataformas.

Las palabras completas de Messi El texto del capitán fue directo y cargado de emoción: reconoció el golpe de la derrota pero también eligió quedarse con lo construido. "Me quedo con todo lo bueno", escribió. "Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo."

Luego puso en perspectiva lo que esta generación logró: "Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo." Y cerró con un agradecimiento masivo y una nota de deportividad: "Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato."

La controversia del Balón de Oro del torneo El mensaje de Messi llegó en un momento en que la prensa internacional también debate con intensidad otro aspecto del torneo: si Rodri, el español, mereció llevarse el premio al mejor jugador del Mundial. Para muchos expertos y medios del mundo, la decisión es discutible. Messi, con su actuación a lo largo de todo el torneo, y Kylian Mbappé con su potencia y sus goles en la fase final, aparecen como candidatos con méritos al menos equivalentes. Jude Bellingham, otro de los futbolistas que brillaron en el camino hacia la final, también fue mencionado en ese debate.

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El hecho de que el premio haya recaído en el jugador del equipo campeón —lo que no siempre ocurrió en la historia del torneo— alimentó la discusión. El fútbol no siempre premia con lógica, y esa tensión entre lo justo y lo institucional es la que hoy recorre los análisis post-Mundial en todo el mundo.

El legado de una generación Más allá del debate por los premios, lo que Messi dejó escrito en su mensaje apunta a algo más profundo. Dos finales mundiales consecutivas es un logro que pocos equipos en la historia del fútbol pueden exhibir. Argentina llegó a Qatar campeón y llegó a este Mundial subcampeón. El dolor de no poder levantar la copa por segunda vez seguida es real. Pero el recorrido que hizo este grupo —con remontadas, con partidos al límite, con un país entero detrás— es parte de una historia que ya está escrita.