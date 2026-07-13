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Oslo recibió a Noruega como héroes: 90.000 personas, la Familia Real y el remo vikingo más grande de la historia

A pesar de la eliminación en cuartos ante Inglaterra, la capital noruega se vistió de fiesta para homenajear a la generación que volvió a un Mundial después de 28 años y llegó más lejos que nunca.

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13 de julio de 2026 a las 05:55 p. m.
Oslo recibió a Noruega como héroes: 90.000 personas, la Familia Real y el remo vikingo más grande de la historia
multitudinario recibimiento a la selección de Noruega en Oslo

Hay eliminaciones que duelen y hay eliminaciones que se celebran. La de Noruega en el Mundial 2026 fue de las segundas. Este lunes, Oslo se transformó en una marea de rojo, blanco y azul cuando más de 90.000 personas se congregaron en los alrededores del Palacio Real para recibir a la selección que escribió la página más gloriosa del fútbol noruego en generaciones. Erling Haaland, Martin Ødegaard y sus compañeros volvieron a casa eliminados en cuartos de final, pero fueron recibidos como si hubieran ganado el mundo.

El príncipe heredero Haakon de Noruega toca el tambor mientras el pueblo noruego y el equipo nacional reman juntos.

La Familia Real en el centro del homenaje

El rey Harald V y los príncipes herederos recibieron formalmente al plantel en el palacio, un gesto que en Noruega tiene un peso simbólico particular. No es habitual que la monarquía se involucre de manera tan directa en un acto deportivo, y esa decisión habló con claridad sobre el lugar que esta campaña ocupa en el imaginario colectivo noruego. Los jugadores subieron al balcón del palacio ante una multitud que no dejó de gritar en ningún momento.

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El remo vikingo que paralizó Oslo

El momento más emotivo de la jornada llegó cuando la multitud, coordinada y espontánea al mismo tiempo, comenzó a ejecutar el Viking Row frente al balcón del palacio. La coreografía sincronizada —ese movimiento de remo que las hinchadas noruegas convirtieron en fenómeno viral durante el torneo— alcanzó una escala que ninguna pantalla había mostrado hasta ese momento. Noventa mil personas moviéndose al unísono en la plaza más emblemática de Oslo. El ruido que generaron se escuchó en toda la ciudad.

El Viking Row fue probablemente la imagen más reconocible que dejó Noruega en este Mundial, más allá de los resultados. Se viralizó partido a partido, fue imitado por hinchas de otros países y terminó convirtiéndose en el fenómeno cultural más grande que generó el torneo fuera de las canchas.

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Una campaña para enmarcar

Noruega regresó a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia y no solo participó: llegó a cuartos de final, su mejor resultado histórico en la competencia. En el camino dejó una victoria que difícilmente se olvide: el 2 a 1 ante Brasil, uno de los resultados más resonantes de la fase de grupos. La eliminación ante Inglaterra en cuartos fue dolorosa y reñida, pero no opacó nada de lo construido a lo largo del torneo.

Esta es la generación de Haaland y Ødegaard, dos de los mejores jugadores del mundo en sus posiciones, que finalmente tuvieron un Mundial a la altura de su talento. Para Noruega, ese fue quizás el mayor regalo de todos.

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