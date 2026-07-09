Algunos momentos que hicieron historia: la remontada de Argentina ante Egipto, algunos videos emocionantes

Hay partidos que se explican con estadísticas. Y hay partidos que solo se entienden viéndolos. El Argentina-Egipto fue de los segundos.

Algunos videos que la web produjo sobre la noche en que la Selección estuvo abajo 2-0, encontró el camino de vuelta y cerró 3-2 para meterse en cuartos de final. Cada uno lo editó a su manera. Todos capturaron lo mismo: esa mezcla de angustia, fe y euforia que solo el fútbol sabe fabricar.