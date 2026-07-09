Algunos momentos que hicieron historia: la remontada de Argentina ante Egipto, algunos videos emocionantes
Algo para revivir uno de los partidos más intensos del Mundial 2026.
09 de julio de 2026 a las 11:49 a. m.
Hay partidos que se explican con estadísticas. Y hay partidos que solo se entienden viéndolos. El Argentina-Egipto fue de los segundos.
Algunos videos que la web produjo sobre la noche en que la Selección estuvo abajo 2-0, encontró el camino de vuelta y cerró 3-2 para meterse en cuartos de final. Cada uno lo editó a su manera. Todos capturaron lo mismo: esa mezcla de angustia, fe y euforia que solo el fútbol sabe fabricar.
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