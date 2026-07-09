> El alcalde de Nueva York dijo que a Egipto "le robaron" en el partido contra Argentina

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Zohran Mamdani hizo la polémica referencia en plena conferencia de prensa sobre transporte público. El episodio se suma a una semana donde la política y el fútbol se cruzaron más de una vez en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 no para de generar repercusiones fuera de la cancha. Esta vez el protagonista fue Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, quien en medio de una conferencia de prensa destinada a anunciar mejoras en el sistema de transporte público de la ciudad se despachó con una afirmación que no tardó en dar vuelta al mundo: a Egipto "le robaron" en el partido contra Argentina.

La mención no vino a cuento de nada en particular. Mamdani utilizó el resultado del partido de octavos de final —que Argentina ganó 3 a 2 para clasificarse a cuartos de final— como ejemplo deportivo para graficar el tiempo libre que los neoyorquinos ganarían con las reformas que su administración planea implementar en el transporte. El contexto no hacía más extraña la referencia: el alcalde simplemente deslizó el comentario al pasar, ante la sorpresa de los periodistas presentes.

Más adelante, ante la consulta particular de un cronista que le pidió que desarrollara su postura, Mamdani agregó una segunda frase igual de polémica: "Quiero decir, si vas a reclamar falta en el primer gol anulado...", dijo, sin entrar en mayores detalles pero dejando clara su opinión sobre la actuación arbitral.

Un episodio que se suma a la queja formal de Egipto Las palabras del alcalde neoyorquino llegaron en un momento en que la Federación Egipcia de Fútbol ya había presentado una queja formal ante la FIFA por el supuesto arbitraje polémico del encuentro. El técnico del seleccionado africano, Hossam Hassan, y el delantero Mostafa Ziko —autor del 2-0 parcial durante el complemento— también habían salido a acusar públicamente al árbitro y a insinuar que la competencia favorecía a la Argentina. "Presionaron al árbitro y la Copa está dirigida a Argentina", había dicho Ziko en declaraciones que generaron repercusión internacional.

Trump llamó a Infantino y una senadora paraguaya insultó a Mbappé: la semana en que la política se metió en el Mundial El episodio de Mamdani no fue el único cruce entre la política y el fútbol en esta semana mundialista. Donald Trump admitió públicamente que llamó a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para solicitarle que revisara la expulsión de Folarin Balogun, delantero estadounidense que había sido sancionado en el partido ante Bosnia y que por ese motivo se habría perdido los octavos de final ante Bélgica. La intervención tuvo efecto: la FIFA revocó la sanción y Balogun jugó el partido, aunque eso no impidió que Estados Unidos cayera 4 a 1.

El tercer episodio que marcó la semana fue protagonizado por la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien desde el recinto legislativo de su país arremetió con una dureza inusitada contra Kylian Mbappé. La legisladora describió en detalle el momento en que el delantero francés habría ignorado el saludo de Orlando Gill, un joven jugador paraguayo que según Amarilla pisaba por primera vez suelo europeo. "Este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara", dijo la senadora ante sus pares, en una frase que generó tanto escándalo como la propia actitud que describía.

Tres episodios en una semana que confirman que el Mundial 2026 no solo se juega en la cancha.