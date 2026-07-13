Policiales
Un chofer de camión fue asaltado por tres personas mientras descansaba a la vera de la ruta
En inmediaciones del barrio Kennedy estaba pernoctando cuando lo abordaron tres personas para despojarlo de dinero.
13 de julio de 2026 a las 07:46 p. m.
Un chofer oriundo de Saladillo, JGM (54), denunció que mientras se encontraba en la intersección de Batalla de Bailén y Ruta N° 8, tres delincuentes (dos hombres y una mujer) le sustrajeron del interior de su camión la suma de 80 mil pesos en efectivo y un cuchillo con su vaina tras mantener un forcejeo. Interviene la UFI Nro. 3 bajo la carátula de "Robo".