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Un chofer de camión fue asaltado por tres personas mientras descansaba a la vera de la ruta

En inmediaciones del barrio Kennedy estaba pernoctando cuando lo abordaron tres personas para despojarlo de dinero.

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13 de julio de 2026 a las 07:46 p. m.
Un chofer de camión fue asaltado por tres personas mientras descansaba a la vera de la ruta
Los ladrones abordaron al camionero en la cabina para forcejear y despojarlo de dinero.

Un chofer oriundo de Saladillo, JGM (54), denunció que mientras se encontraba en la intersección de Batalla de Bailén y Ruta N° 8, tres delincuentes (dos hombres y una mujer) le sustrajeron del interior de su camión la suma de 80 mil pesos en efectivo y un cuchillo con su vaina tras mantener un forcejeo. Interviene la UFI Nro. 3 bajo la carátula de "Robo".

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