Un chofer de camión fue asaltado por tres personas mientras descansaba a la vera de la ruta

Un chofer oriundo de Saladillo, JGM (54), denunció que mientras se encontraba en la intersección de Batalla de Bailén y Ruta N° 8, tres delincuentes (dos hombres y una mujer) le sustrajeron del interior de su camión la suma de 80 mil pesos en efectivo y un cuchillo con su vaina tras mantener un forcejeo. Interviene la UFI Nro. 3 bajo la carátula de "Robo".