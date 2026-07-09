Junín: detuvieron al conductor de una grúa que transportaba dos vehículos robados con documentación falsa

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La Policía Vial de Junín secuestró una grúa que llevaba una Toyota Hilux y un Volkswagen T-Cross con pedido de secuestro y documentación adulterada.

La Policía de Seguridad Vial detuvo en Junín al conductor de una grúa que transportaba una Toyota Hilux y un Volkswagen T-Cross con pedido de secuestro vigente. Los investigadores detectaron adulteraciones en la documentación, las patentes y las numeraciones identificatorias de ambos vehículos, por lo que la Justicia ordenó su aprehensión.

Lo que inicialmente parecía un traslado habitual de vehículos terminó convirtiéndose en un importante procedimiento policial que permitió recuperar dos rodados robados y desarticular una presunta maniobra destinada a introducirlos nuevamente en el circuito comercial mediante documentación apócrifa.

El operativo se desarrolló alrededor de las 18:00 del martes sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 258, durante un control vehicular realizado por efectivos de la Policía de Seguridad Vial de Junín.

Los uniformados interceptaron un camión Mercedes-Benz Accelo utilizado como auxilio mecánico tipo plancha. El vehículo era conducido por un hombre de 31 años, domiciliado en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, quien trasladaba una camioneta Toyota Hilux gris y un Volkswagen T-Cross del mismo color.

De acuerdo con la información reunida durante la investigación, el transporte había partido desde Ezeiza y tenía como destino la ciudad de Junín, donde la entrega de ambos vehículos estaba pactada en la estación de servicio Axion ubicada sobre la Ruta Nacional 7 y avenida Benito de Miguel.

Inspección de vehículos Durante la revisión de rutina, los efectivos advirtieron irregularidades tanto en las chapas patentes como en las cédulas de identificación de ambos vehículos. Las anomalías detectadas motivaron una inspección más exhaustiva.

Al verificar las numeraciones de motor y chasis, los especialistas constataron signos de adulteración en ambos rodados, una maniobra comúnmente utilizada para ocultar la verdadera identidad de vehículos sustraídos.

Posteriormente, la consulta a la base de datos del sistema de secuestros automotores confirmó las sospechas de los investigadores.

La Toyota Hilux registraba un pedido de secuestro activo desde el 26 de junio de 2026 por una causa de hurto automotor, con intervención de la UFI N° 6 de Avellaneda.

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En tanto, el Volkswagen T-Cross tenía un pedido de secuestro vigente desde el 25 de marzo de 2025 por un robo de automotor investigado por la UFI N° 1 de La Matanza.

Intervención judicial Ante las pruebas reunidas, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 del Departamento Judicial Junín dispuso la aprehensión del conductor de la grúa y el secuestro del camión de auxilio junto con los dos vehículos transportados.

La causa fue caratulada inicialmente como Encubrimiento, mientras que también se dio intervención a la Justicia Federal por la presunta adulteración de numeraciones identificatorias y falsificación de documento público, debido a las irregularidades detectadas en las patentes y en la documentación exhibida durante el procedimiento.

El imputado fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia para ser indagado en la primera audiencia judicial.

Investigan la maniobra Los investigadores procuran establecer el origen de la maniobra y determinar quiénes eran los destinatarios finales de los vehículos en Junín.

Una de las principales hipótesis es que ambos rodados iban a ser entregados para concretar una venta ilegal utilizando documentación falsificada y modificaciones en las identificaciones registrales, un mecanismo empleado para intentar dar apariencia de legalidad a vehículos con pedido de secuestro.