El consumo de carne cayó 11,5% en la primera mitad del año y llegó a su punto más bajo en 30 años

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Sociedad

La crisis económica sigue impactando con fuerza en el consumo de las familias y ahora volvió a quedar en evidencia tras el desplome de la venta de carne vacuna.

El consumo de carne vacuna en Argentina volvió a retroceder durante el primer semestre de 2026 y alcanzó el nivel más bajo de las últimas tres décadas. La combinación de precios en alza, menor poder adquisitivo y mayor volumen exportado redujo el abastecimiento del mercado interno y un fuerte retroceso del consumo de las familias.

De acuerdo con un informe publicado por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), la venta de carne cayó un 11,5% interanual durante el primer semestre de 2026.

Caída constante en los últimos meses El consumo se ubicó en 1.019.430 toneladas res con hueso, lo que representa una disminución cercana a las 132.000 toneladas respecto del mismo período de 2025 y alcanzó así el peor primer semestre de los últimos 30 años. En promedio, el consumo per cápita de los últimos 12 meses descendió hasta los 47 kilos por habitante al año, un 8,2% menos que un año atrás, equivalente a una reducción de 4,2 kilos por persona.