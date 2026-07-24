Robo en una verdulería: pidieron que quede detenido el sujeto que irrumpió en un comercio a robar dinero de la caja registradora

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Policiales

El robo en una verdulería ocurrió durante la madrugada en avenida Paraguay al 30. Un joven de 21 años fue aprehendido a pocas cuadras con $10.250 que serían del comercio.

Un robo en una verdulería del barrio Acevedo terminó con un joven de 21 años aprehendido durante la madrugada del miércoles, luego de ser interceptado a pocas cuadras del comercio con $10.250 en efectivo que habrían sido sustraídos de la caja registradora.

Robo en la verdulería El hecho se registró durante la madrugada del miércoles en una verdulería ubicada sobre avenida Paraguay al 30, donde un sujeto habría ingresado al establecimiento luego de superar un portón de chapa de aproximadamente 1,90 metros de altura y violentar una reja para acceder al interior del comercio.

De acuerdo con la información incorporada a la investigación, alrededor de las 4:42 se recibió un aviso a través del sistema de emergencias 911 que alertaba sobre un posible robo en el local. La alarma del comercio se había activado y un sereno que reside en las inmediaciones advirtió movimientos y ruidos en el lugar.

El trabajador, identificado como MM, habría escuchado la alarma y se dirigió hasta la verdulería, situada delante de su vivienda. Una vez allí, constató que desconocidos habían ingresado al comercio y que habían sustraído dinero en efectivo que se encontraba en el interior de la caja registradora.

El propietario del establecimiento, WDE, de 50 años, radicó posteriormente la denuncia correspondiente y tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 2 del Departamento Judicial Pergamino.

Las cámaras detectaron al sospechoso A partir de la denuncia y de las primeras averiguaciones, los operadores del sistema de monitoreo municipal comenzaron a revisar las imágenes registradas por las cámaras instaladas en distintos puntos de la zona.

En ese contexto, los operadores observaron a un hombre que salía del sector de la verdulería y que presentaba características compatibles con las aportadas en la descripción del presunto autor. En particular, las imágenes permitieron advertir que vestía un buzo de color celeste.

Con esa información, se desplegaron patrullas urbanas y móviles policiales para intentar localizar al sospechoso. La búsqueda permitió ubicar a un joven de características similares en inmediaciones de las calles Irlanda y Güemes.

Los inspectores municipales que participaban del operativo lograron interceptarlo y, con la colaboración del personal policial, se concretó su aprehensión. El joven llevaba puesta una prenda con capucha de colores celeste y azul, coincidente con la descripción obtenida a partir de las imágenes del sistema de monitoreo.

La damnificada reconoció el dinero sustraído Durante el procedimiento, a pocos metros del lugar donde fue interceptado el sospechoso, debajo de un contenedor de basura y junto al cordón, los efectivos encontraron un manojo de billetes de baja denominación que se encontraba sujeto con una bandita elástica.

El dinero totalizaba $10.250 y, según se estableció durante las actuaciones, presentaba características similares a las descriptas por la damnificada. Por disposición de la Fiscalía, el efectivo fue exhibido a la propietaria del comercio, quien reconoció el dinero como perteneciente a la verdulería.

La mujer explicó que en el establecimiento acostumbraban conservar los billetes de baja denominación de esa manera dentro de la caja registradora, circunstancia que habría permitido establecer una relación entre el dinero recuperado y el efectivo denunciado como sustraído.

Además, en las inmediaciones del comercio fueron encontradas dos barretas de hierro que habrían sido utilizadas para violentar la reja y facilitar el ingreso al local. Personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes y documentó las características del lugar por donde habría ingresado el autor del ilícito.

Agravado por escalamiento El sospechoso, de 21 años, quedó aprehendido y fue trasladado a una dependencia policial para cumplimentar las actuaciones legales correspondientes.

La investigación quedó caratulada como robo agravado por escalamiento, en el marco de una causa iniciada por la Fiscalía interviniente. La modalidad agravada se vincula con el acceso al comercio mediante el escalamiento del portón y la posterior violencia ejercida sobre una reja para poder ingresar al interior.

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El fiscal Germán Guidi, a cargo de la investigación, habría indagado al joven y imputó el delito de robo agravado por escalamiento. A partir de las pruebas reunidas durante las primeras horas de la investigación, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías la conversión de la aprehensión en detención.

La causa continúa en trámite y las autoridades judiciales deberán resolver la situación procesal del imputado, mientras se incorporan las actuaciones policiales, las imágenes obtenidas por el sistema de monitoreo municipal, las pericias realizadas por Policía Científica y los demás elementos reunidos durante el procedimiento.

Investigación por robo El procedimiento permitió recuperar parte del dinero denunciado como sustraído y detener al principal sospechoso pocas horas después de ocurrido el robo. La intervención coordinada entre el sistema de monitoreo municipal, las patrullas urbanas y el personal policial resultó determinante para localizar al joven en las inmediaciones de Irlanda y Güemes.