> Incendio total en una vivienda del barrio Centenario: dos dotaciones trabajaron para apagar las llamas

Policiales

Un incendio destruyó por completo una vivienda precaria ubicada en Emilio R. Coni e Italia. No había moradores al llegar los rescatistas y se investigan las causas.

Un voraz incendio provocó pérdidas materiales totales en una vivienda precaria del barrio Centenario durante la noche de este lunes. Dos dotaciones de rescatistas trabajaron en el lugar para controlar las llamas, que afectaron los ambientes de la propiedad y provocaron el derrumbe del techo como consecuencia de las altas temperaturas.

Incendio en Centenario El voraz incendio destruyó una vivienda. El siniestro se registró alrededor de las 20:40, en una vivienda ubicada en la intersección de Emilio R. Coni e Italia, donde por motivos que todavía no fueron establecidos se inició un incendio que rápidamente avanzó sobre la estructura del inmueble.

Ante la magnitud del fuego, fueron convocadas dos dotaciones de rescatistas, que arribaron al lugar y desplegaron las tareas necesarias para contener las llamas y evitar que el incendio pudiera extenderse hacia construcciones linderas.

Al momento de la llegada de los equipos de emergencia, no se encontraba ningún morador en el interior de la vivienda. Tampoco se hizo presente en el lugar ninguna persona que manifestara estar vinculada con el inmueble, por lo que no fue necesario realizar tareas de evacuación ni rescate de ocupantes.

Fuego destruyó ambientes Las llamas afectaron prácticamente la totalidad de la vivienda, provocando daños materiales de consideración en los diferentes sectores de la construcción. La habitación, la cocina y el baño fueron alcanzados completamente por el fuego, quedando la propiedad con pérdidas materiales totales.

La intensidad del incendio y las elevadas temperaturas registradas durante el desarrollo del siniestro también provocaron el derrumbe del techo. La precariedad y las características de los materiales utilizados en la construcción contribuyeron al deterioro de la estructura, que quedó seriamente comprometida luego de la intervención de los rescatistas.

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Los servidores públicos trabajaron durante varios minutos para lograr controlar el foco ígneo y posteriormente realizaron las tareas correspondientes para asegurar que no quedaran sectores con riesgo de reignición.

Causas bajo investigación Por el momento, se desconocen las circunstancias que dieron origen al incendio. Las causas que provocaron el inicio del fuego no fueron determinadas y se aguarda por la realización de las actuaciones correspondientes para establecer cómo comenzó el siniestro.

El hecho generó preocupación entre los vecinos del barrio Centenario debido a la magnitud de las llamas y a la columna de humo que pudo observarse durante el desarrollo del incendio.

Además de las dos dotaciones de rescatistas que participaron del operativo, en el lugar trabajó personal policial, que intervino en las tareas vinculadas con el procedimiento y las actuaciones posteriores al incendio.