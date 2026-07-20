Dos sujetos intentaron irse sin pagar la cuenta de cervezas y fueron retenidos por un mozo
El episodio ocurrió en el bar Brewer, sobre Avenida de Mayo. Los clientes quisieron escapar sin pagar el consumo, pero fueron demorados y la madre de ambos abonó la deuda.
Dos hombres fueron aprehendidos durante la madrugada de este lunes tras intentar abandonar el bar Brewer, ubicado sobre Avenida de Mayo, sin pagar la cuenta correspondiente a las cervezas que habían consumido. Un mozo logró retenerlos hasta la llegada de la Policía y, finalmente, la madre de ambos se presentó en el lugar para cancelar la deuda.
Intento de fuga
El episodio se registró alrededor de las 23:40 del domingo en el reconocido bar Brewer, situado en la esquina de Avenida de Mayo y Moreno, donde dos clientes permanecieron durante varias horas consumiendo bebidas alcohólicas.
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De acuerdo con las actuaciones policiales, ambos ocupaban una de las mesas del local gastronómico y, al momento de solicitarles el pago de la cuenta, decidieron retirarse intempestivamente sin cumplir con la obligación de abonar lo consumido.
La maniobra fue advertida por uno de los empleados del establecimiento, quien salió detrás de los clientes y logró interceptarlos antes de que escaparan del lugar.
El mozo los retuvo
Mientras el personal del comercio controlaba la situación, se dio aviso al servicio de emergencias 911, lo que motivó el rápido arribo de efectivos de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL).
Los uniformados procedieron a la aprehensión de los dos hombres, identificados como Ezequiel Ramón Nieva, de 31 años, y Cristian Leandro Nieva, de 36, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras se cumplían las actuaciones de rigor.
El accionar del mozo fue determinante para evitar que ambos abandonaran definitivamente el lugar sin hacerse cargo del consumo realizado.
Madre pagó la cuenta
Mientras los efectivos desarrollaban el procedimiento, se presentó en el establecimiento la madre de los dos aprehendidos.
La mujer decidió hacerse cargo del importe adeudado y abonó la totalidad de la cuenta correspondiente a las cervezas consumidas por sus hijos, poniendo fin al perjuicio económico que había sufrido el comercio.
A pesar del pago efectuado, las actuaciones policiales continuaron debido a que el episodio ya había motivado la intervención de las autoridades.
Intervención judicial
La causa fue iniciada bajo la carátula "Averiguación de ilícito", en el marco de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) Nº 12-00-004954-26, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 6 del Departamento Judicial Pergamino.
Como ocurre habitualmente en este tipo de procedimientos, se notificó a los involucrados de los alcances del artículo 60 del Código Procesal Penal, se realizaron los informes médicos correspondientes y posteriormente recuperaron la libertad, mientras la investigación continúa con las diligencias de rigor.
Hechos en comercios
El episodio volvió a poner en evidencia una modalidad que ocasionalmente afecta a bares y restaurantes: clientes que, luego de consumir alimentos o bebidas, intentan retirarse sin abonar la cuenta.
En este caso, la rápida reacción del personal de Brewer permitió impedir la fuga y posibilitó la intervención policial, mientras que el posterior pago realizado por la madre de los involucrados evitó que el establecimiento sufriera un perjuicio económico, aunque la actuación judicial siguió su curso conforme a los protocolos previstos para este tipo de situaciones.