Murió un operario de 18 años en un accidente laboral en la planta avícola Lizman sobre la ruta 32

> Murió un operario de 18 años en un accidente laboral en la planta avícola Lizman sobre la ruta 32

Policiales

La víctima trabajaba en el sector de embolsado de la empresa avícola Lizman. El joven sufrió un aplastamiento durante una tarea de llenado y falleció en el lugar.

Un operario murió durante un accidente laboral en una empresa avícola de Pergamino. La víctima, de 18 años, sufrió un aplastamiento mientras realizaba tareas en el sector de embolsado de la planta de Lizman, ubicada sobre la Ruta Provincial 32. La Justicia inició una investigación para determinar cómo ocurrió el hecho.

La ciudad de Pergamino volvió a verse conmocionada este jueves por la mañana tras registrarse un trágico accidente laboral en una reconocida empresa dedicada a la producción de alimentos para la industria avícola. El siniestro ocurrió pocos minutos antes de las 6:00 en la planta de Lizman S.A., emplazada sobre la Ruta Provincial Nº 32, frente al predio deportivo del Club Douglas Haig.

Por causas que todavía son materia de investigación, un joven operario de 18 años perdió la vida mientras desarrollaba sus tareas habituales dentro del sector de embolsado de alimentos balanceados.

Según las primeras actuaciones policiales, el trabajador sufrió un aplastamiento provocado por una importante carga de semillas durante las maniobras de llenado, lesiones que le ocasionaron la muerte prácticamente en el acto.

Accidente laboral fatal Efectivos del Comando de Patrulla de Pergamino fueron convocados a la planta industrial luego de que los propios responsables de la empresa alertaran sobre el grave episodio ocurrido durante el inicio de la jornada laboral.

Al arribar al establecimiento, los uniformados constataron el fallecimiento del joven trabajador, quien ya no presentaba signos vitales como consecuencia de las gravísimas lesiones sufridas durante el accidente.

Las primeras actuaciones indican que el operario quedó atrapado debajo de un cargamento de semillas mientras cumplía tareas vinculadas al proceso de embolsado de alimentos balanceados. Será la investigación judicial la que determine con precisión la mecánica del hecho y si existieron fallas operativas, desperfectos técnicos o cualquier otro factor que haya contribuido al desenlace.

Investigación judicial La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 del Departamento Judicial Pergamino.

El fiscal Francisco Furnari ordenó la preservación del lugar donde ocurrió el accidente y dispuso las primeras diligencias periciales para reconstruir las circunstancias en las que perdió la vida el joven trabajador.

Peritos especializados deberán relevar el funcionamiento de la maquinaria involucrada, las condiciones de seguridad existentes en el sector y tomar declaración a compañeros de trabajo y responsables de la planta para establecer cómo se produjo el aplastamiento.

Como ocurre habitualmente en este tipo de casos, también se analizará el cumplimiento de los protocolos de seguridad e higiene laboral vigentes para este tipo de actividades industriales.

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Empresa avícola Lizman Lizman S.A. es una firma con una importante presencia en el sector avícola nacional. De acuerdo con la información institucional difundida por la compañía, desarrolla actividades integradas de producción, logística y comercialización.

La empresa señala contar con más de dos décadas de trayectoria y posee en Pergamino una parte central de su estructura productiva, donde funcionan la planta de alimentos balanceados, la planta de faena y parte de su núcleo de reproductoras.

Desde ese complejo industrial abastece distintas unidades de negocio vinculadas tanto a la producción como a la distribución de productos avícolas destinados al mercado mayorista y minorista.

La planta donde ocurrió el accidente se encuentra ubicada a la vera de la Ruta Provincial Nº 32, en uno de los principales corredores industriales de la ciudad.

Pericias en marcha Tras el fatal episodio, el lugar permaneció bajo resguardo mientras trabajaban efectivos policiales y los peritos convocados por la Justicia.

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Las actuaciones buscarán establecer con exactitud la secuencia de los hechos y determinar si el accidente se produjo como consecuencia de una contingencia propia de la operación o si existieron otros elementos que puedan tener relevancia penal o administrativa.

También se aguardan los informes técnicos y médicos que serán incorporados al expediente judicial para completar la reconstrucción del caso.

La muerte del joven operario generó una profunda conmoción entre sus compañeros de trabajo y en el ámbito laboral de Pergamino, donde la noticia se conoció durante las primeras horas de este jueves.