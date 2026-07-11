Un vuelo sanitario trasladó a La Plata a la adolescente baleada en el barrio San José por su gravedad

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Policiales

La joven de 16 años, herida durante un enfrentamiento vecinal en barrio San José, fue derivada al Hospital San Martín de La Plata para atención de alta complejidad.

La adolescente de 16 años que recibió un disparo en el pecho durante un violento enfrentamiento vecinal en el barrio San José de Pergamino fue trasladada este sábado en un vuelo sanitario al Hospital San Martín de La Plata, donde recibirá atención de alta complejidad debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Evolución médica compleja El vuelo sanitario se desarrolló en la tarde de este sábado. La paciente fue derivada durante la tarde de este sábado desde el Aeródromo Provincial de Pergamino hacia la capital bonaerense, luego de permanecer internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Interzonal General de Agudos "San José".

Si bien los profesionales lograron estabilizarla tras el ingreso de urgencia, el cuadro continúa siendo delicado y requiere tratamiento especializado en un centro de mayor complejidad.

De acuerdo con la información médica conocida, la adolescente sufrió una herida de arma de fuego con trayectoria transfixiante de derecha a izquierda. El proyectil quedó alojado en la región cercana a la escápula izquierda después de atravesar el tórax.

Como consecuencia del disparo presentó un hemoneumotórax bilateral, una lesión que provocó acumulación de sangre y aire en ambos pulmones, situación que obligó a colocar un tubo de drenaje en cada cavidad pleural para favorecer la expansión pulmonar y controlar las complicaciones derivadas del traumatismo.

El traslado sanitario fue dispuesto para garantizar la continuidad de un tratamiento altamente especializado y permitir el seguimiento por equipos multidisciplinarios con experiencia en pacientes politraumatizados.

El vuelo sanitario se desarrolló en la tarde de este sábado. Ataque en barrio San José El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 del miércoles, cuando un conflicto entre vecinos volvió a desatarse en el barrio San José tras una serie de incidentes registrados el día anterior.

La investigación judicial determinó que la disputa se había iniciado el martes mediante agresiones físicas que incluyeron golpes de puño, culatazos y ataques con armas blancas entre distintos integrantes de dos grupos enfrentados.

Lejos de encontrar una solución, el conflicto recrudeció durante la tarde siguiente cuando varios de los involucrados volvieron a encontrarse frente a una vivienda del barrio.

En ese contexto se produjo el episodio que terminó con la adolescente gravemente herida.

Disparos durante pelea La causa instruida por la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil sostiene que varios hombres llegaron al lugar para enfrentarse con un familiar directo de la adolescente lesionada.

Según la hipótesis investigativa, un adolescente de 15 años, hijastro de uno de los participantes del conflicto, habría tomado un arma de fuego y efectuado tres disparos hacia el grupo contrario.

En ese preciso momento, la joven salió de la vivienda y uno de los proyectiles impactó en el pecho, pasando a escasos centímetros del corazón.

La rápida intervención de familiares, vecinos, personal policial y profesionales del SAME permitió su traslado urgente al Hospital San José, donde fue sometida a los primeros procedimientos para salvarle la vida.

Aunque inicialmente logró estabilizarse, la complejidad de las lesiones motivó finalmente la derivación aérea al Hospital San Martín de La Plata.

Investigación judicial avanza La investigación permanece a cargo del fiscal Horacio Oldani, titular de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

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En el marco de la causa, el jueves se realizó un allanamiento en la vivienda donde reside el adolescente señalado como presunto autor de los disparos.

Durante el procedimiento los efectivos no lograron hallar el arma utilizada en el ataque, considerada una de las pruebas más importantes para esclarecer completamente el episodio.

Como único elemento de interés secuestraron un cartucho calibre .38, que será sometido a distintas pericias balísticas mientras continúan las tareas destinadas a localizar el arma de fuego.

Los investigadores también continúan recibiendo declaraciones testimoniales de vecinos y reconstruyendo la secuencia completa de los acontecimientos.

Menor inimputable El sospechoso tiene actualmente 15 años y, conforme a la legislación vigente al momento del hecho, resulta inimputable, ya que el régimen penal juvenil establece la responsabilidad penal a partir de los 16 años.

Por ese motivo no puede ser sometido a un proceso penal ordinario, aunque la Fiscalía sí puede impulsar medidas de protección, evaluaciones interdisciplinarias y otras intervenciones previstas para menores no punibles.

El funcionario judicial confirmó que el adolescente fue convocado para una audiencia en la que se desarrollarán entrevistas y pericias psicológicas y sociales. Posteriormente se analizarán las medidas que podrían solicitarse ante el Juzgado de Garantías del Joven.

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Estado de la causa Mientras la adolescente permanece internada en un centro de alta complejidad de la ciudad de La Plata, los investigadores esperan que su evolución clínica permita, cuando las condiciones médicas lo autoricen, obtener su declaración testimonial.

Ese relato será considerado una pieza central para reconstruir con precisión la dinámica del enfrentamiento y determinar la participación de cada una de las personas involucradas.

La Fiscalía no descarta nuevas diligencias investigativas durante los próximos días y continúa trabajando para esclarecer totalmente un episodio de extrema violencia que generó profunda conmoción entre los vecinos del barrio San José.

Vuelo sanitario provincial El operativo de derivación se concretó durante la tarde de este sábado en el Aeródromo Provincial de Pergamino. A las 15:45 aterrizó el avión sanitario Cessna Caravan C208, matrícula LV-WYZ, perteneciente a la Provincia de Buenos Aires, con una tripulación integrada por dos pilotos, un médico y una enfermera.

Tras el arribo, el equipo sanitario se trasladó en ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos "San José", donde se realizó la estabilización final de la paciente antes de iniciar el traslado aéreo. Minutos después, la adolescente de 16 años herida de un disparo en el barrio San José fue llevada hasta la aeronave para su derivación al Hospital San Martín de La Plata, centro de referencia para la atención de pacientes con lesiones de alta complejidad.

Luego de completar el embarque y la coordinación con el personal sanitario local, el Cessna Caravan LV-WYZ despegó del Aeródromo Provincial de Pergamino a las 17:06, iniciando el vuelo sanitario hacia la capital bonaerense, donde la joven continuará internada bajo seguimiento de especialistas.