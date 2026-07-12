La muerte de José "Josesito" Castro puso en pausa las actividades de la pista de motos enduro y la Justicia avanza con la investigación

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Policiales

El espacio donde ocurrió el accidente anunció el cierre de sus actividades mientras el fiscal Nelson Mastorchio ordenó una serie de medidas para determinar las circunstancias del hecho.

El fallecimiento del comerciante pergaminense José "Josesito" Castro, de 45 años, como consecuencia de las gravísimas lesiones sufridas durante un accidente en una práctica recreativa de motociclismo, provocó el cierre de las actividades de la pista de enduro donde ocurrió el siniestro y abrió una investigación judicial destinada a establecer con precisión las circunstancias del episodio.

El predio funciona en el sector donde antiguamente se encontraba el camping, sobre calle Miguel Cané y el Arroyo Pergamino, en el mismo espacio que años atrás ocupó el circuito "Enrique 'Tití' Sticconi". Hasta el jueves era un punto de encuentro habitual para aficionados al motociclismo de enduro que concurrían a realizar jornadas recreativas.

Cierre sin fecha de reapertura El mensaje publicado en la historia de Instagram @enduropergamino para que los seguidores estén advertidos sobre la nueva medida dispuesta por los organizadores de las actividades en el circuito. Durante este sábado, los responsables de la administración de la pista informaron a través de las redes sociales que el circuito permanecerá cerrado. El anuncio fue difundido luego del fallecimiento de Castro y, por el momento, no establece una fecha para la reanudación de las actividades.

Incluso, entre los propios organizadores existe incertidumbre respecto de una eventual reapertura del predio, ya que el futuro del espacio dependerá, en parte, de la evolución de la investigación judicial y de las decisiones que puedan adoptarse una vez concluidas las actuaciones.

La investigación judicial La causa es instruida por el fiscal Nelson Mastorchio, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 3 del Departamento Judicial Pergamino.

Preventivamente, el expediente fue caratulado como "Averiguación de ilícito", una calificación habitual en este tipo de investigaciones cuando aún deben determinarse las circunstancias del hecho y establecer si existió o no alguna conducta con relevancia penal.

En ese marco, el fiscal dispuso la realización de la operación de autopsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento y ordenó diversas medidas de prueba.

Entre ellas, requirió el secuestro de la motocicleta que conducía la víctima al momento del accidente, además de la toma de declaraciones testimoniales a las personas que presenciaron el siniestro y otras diligencias destinadas a reconstruir la mecánica del episodio.

Una jornada recreativa por el feriado El accidente ocurrió durante la jornada del jueves, cuando numerosos aficionados al motociclismo aprovecharon el feriado para participar de una práctica recreativa conocida entre los pilotos como "pasadas".

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Los asistentes habían sido convocados mediante un grupo cerrado de WhatsApp y acudieron con sus propias motocicletas para recorrer el circuito de tierra preparado especialmente para la modalidad enduro.

La pista contaba con sectores de saltos, curvas pronunciadas, desniveles y un recorrido de tipo travesía que representaba uno de los principales atractivos para los practicantes de esta disciplina.

La actividad no correspondía a una competencia oficial, sino a una jornada destinada a que cada participante pudiera girar libremente en el circuito.

Los mensajes sobre seguridad Uno de los aspectos que ahora adquiere especial relevancia es el contenido de las publicaciones realizadas por los administradores del predio en las semanas previas al accidente.

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En la cuenta de Instagram @enduropergamino, el último contenido publicado en el feed data del 16 de junio.

La cuenta de Instagram de los encargados de las actividades en ese predio @enduropergamino el martes 16 de junio hicieron un posteo, que es el último que aparece en el feed, donde destacaron en una imagen: "en nuestra pista cuidamos a los pilotos" y en el contenido dejaron el mensaje: "Seguridad y protección para divertirse 🦺". En la primera imagen podía leerse el mensaje: "En nuestra pista cuidamos a los pilotos", acompañado por la frase "Seguridad y protección para divertirse".

La segunda placa de esa misma publicación establecía como requisito el uso obligatorio de casco, pechera y botas, elementos considerados fundamentales para la práctica del motociclismo de enduro.