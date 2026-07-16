En el barrio Belgrano encontraron sin vida a un joven y su padre se encontraba desvanecido con pocos signos vitales

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Policiales

En la tarde de este miércoles en Las Piedras al 2.100 encontraron fallecido a un joven de 32 años en una habitación y el padre estaba desvanecido en el interior del baño.

La Policía de Pergamino encontró este miércoles por la tarde el cuerpo sin vida de un hombre de 40 años en una vivienda del barrio Belgrano, mientras que su padre, de unos 70 años, fue hallado desvanecido y con escasos signos vitales en el baño de la propiedad. El adulto mayor fue trasladado de urgencia al Hospital San José y la Justicia investiga la causa del fallecimiento.

Barrio Belgrano El dramático procedimiento se desarrolló durante la tarde del miércoles en una vivienda ubicada sobre calle Las Piedras al 2100, luego de que vecinos de la cuadra llamaran al servicio de emergencias 911 al advertir una situación fuera de lo habitual.

Según relataron los residentes del sector, hacía varios días que no observaban movimientos en la casa ocupada por padre e hijo y, además, desde el inmueble emanaba un intenso olor nauseabundo compatible con un avanzado proceso de descomposición.

La preocupación llevó a los vecinos a comunicarse también con el propietario de la vivienda, quien se hizo presente en el lugar y autorizó el ingreso de las fuerzas de seguridad.

Ingreso policial En un primer momento, los efectivos intentaron acceder por el frente del domicilio, aunque no obtuvieron respuesta y el ingreso resultó imposible.

Ante esa situación y con el consentimiento del dueño del inmueble, policías y personal de rescate ingresaron por la parte posterior de la propiedad. Para ello debieron trepar un tapial, acceder al patio interno y forzar una puerta trasera.

Una vez dentro comenzaron a recorrer las distintas dependencias de la casa.

Hallazgo fatal En una de las habitaciones encontraron sin vida a Iván Gonzalo Canavery, de 40 años, cuyo cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.

Durante la inspección también localizaron a su padre en el baño de la vivienda. El hombre permanecía desvanecido y con signos vitales extremadamente débiles, por lo que inmediatamente solicitaron la intervención del SAME.

El paciente recibió las primeras maniobras de asistencia en el lugar y posteriormente fue derivado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos San José, donde quedó internado bajo observación médica.

Investigación judicial La causa fue caratulada como "Averiguación de causal de muerte" y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5, con intervención del instructor judicial Guillermo Pascual y bajo la subrogancia del fiscal Francisco Furnari.

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Los investigadores ordenaron la preservación de la escena, la realización de pericias de Policía Científica, la recepción de declaraciones testimoniales y todas las diligencias tendientes a establecer con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda.

Aunque las primeras observaciones realizadas durante la inspección no permitieron advertir indicios evidentes de un hecho violento, los funcionarios judiciales mantienen abiertas todas las hipótesis hasta contar con los resultados de las pericias forenses.

Autopsia forense Uno de los principales obstáculos para determinar la causa del fallecimiento fue el avanzado estado de descomposición del cuerpo, circunstancia que dificultó incluso la obtención de conclusiones preliminares durante la autopsia.

Frente a ese escenario, el médico forense extrajo distintas muestras orgánicas que serán analizadas en el laboratorio de Patología de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires.

Esos estudios complementarios serán determinantes para establecer el mecanismo y la causa médica del deceso.

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Padre internado En paralelo con la investigación sobre la muerte del hombre de 40 años, la atención de los investigadores también está puesta en la evolución clínica de su padre.

El adulto mayor permanece internado y los médicos informan periódicamente sobre su estado de salud a la Fiscalía.

Los pesquisas consideran que, si logra recuperarse, su testimonio podría resultar fundamental para reconstruir los últimos días de convivencia en la vivienda y aportar datos que permitan esclarecer cuándo ocurrió el fallecimiento de su hijo y cuáles fueron las circunstancias que rodearon el hecho.