Amplio despliegue policial para dar con el sujeto que baleó a Nazarena Leal

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La Policía realizó múltiples procedimientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad para localizar al principal imputado por el grave episodio ocurrido en el barrio San José.

18 de julio de 2026 a las 10:33 a. m.

18 de julio de 2026 a las 10:33 a. m.

La investigación por el ataque a balazos que dejó gravemente herida a la adolescente Nazarena Leal ingresó en una nueva etapa con un amplio despliegue policial destinado a capturar al principal sospechoso. Durante la jornada del último viernes se realizaron varios allanamientos simultáneos en distintos puntos de Pergamino, pero ninguno permitió dar con el hombre señalado como autor de los disparos. La Justicia lo declaró prófugo y ordenó su captura nacional e internacional, mientras continúa la búsqueda para ponerlo a disposición de la Fiscalía.

Amplio operativo policial El importante movimiento de efectivos respondió a una orden de detención solicitada por la Fiscalía Nº 1, subrogada por el fiscal Francisco Furnari, luego de reunir distintos elementos probatorios que fortalecieron la imputación contra el principal acusado.

Desde las primeras horas del viernes participaron brigadas de diversas dependencias policiales, que trabajaron en forma coordinada para ejecutar allanamientos en inmuebles donde existían indicios de que el sospechoso podía ocultarse.

Los procedimientos incluyeron su domicilio habitual y otras viviendas pertenecientes a familiares o personas de su entorno cercano. Sin embargo, al arribar los investigadores comprobaron que el hombre ya no permanecía en ninguno de esos lugares.

La falta de resultados confirmó la presunción de que había abandonado los sitios donde acostumbraba residir apenas tomó conocimiento de que la investigación avanzaba en su contra.

Frente a ese escenario, la Justicia dispuso ampliar las medidas para facilitar su localización mediante la incorporación de una orden de captura con alcance nacional e internacional, lo que habilita su detención en cualquier punto del país e incluso fuera del territorio argentino en caso de detectarse un eventual intento de fuga.

Reconstrucción judicial La pesquisa permitió reconstruir con mayor precisión cómo se desarrolló el violento episodio ocurrido el miércoles 8 de julio, pocos minutos antes de las 17:30, en inmediaciones de Merlino entre Richieri y Arnold, en el barrio San José.

De acuerdo con las actuaciones incorporadas al expediente, el principal acusado llegó hasta las inmediaciones de la vivienda de un tío de la adolescente acompañado por un menor de 15 años.

Según la acusación fiscal, el hombre llevaba un revólver calibre .22 y, sin mediar diálogo, comenzó a efectuar disparos contra Ángel Ernesto Leal y Joel Rodrigo Sebastián Caimari, quienes se encontraban frente al domicilio.

Los investigadores estiman que los disparos fueron realizados desde una distancia aproximada de 25 metros. En medio de esa secuencia, una de las balas terminó impactando sobre la adolescente, completamente ajena al enfrentamiento.

Nazarena acababa de salir de su vivienda con la intención de dirigirse a un comercio cercano para realizar unas compras cuando quedó en la línea de fuego.

La joven recibió un impacto con orificio de entrada en la región de la clavícula derecha y el tórax, lesión que comprometió seriamente su estado de salud y obligó a una rápida intervención médica.

Evolución favorable Inicialmente fue trasladada al Hospital San José, donde el personal médico realizó las maniobras de estabilización indispensables para preservar su vida.

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Debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales determinaron posteriormente su derivación mediante un vuelo sanitario al Hospital San Martín de La Plata, centro asistencial de mayor complejidad.

En ese establecimiento permanece internada desde entonces bajo seguimiento permanente de equipos especializados.

En los últimos días trascendieron señales alentadoras sobre su evolución clínica. La adolescente logró respirar sin asistencia mecánica luego de ser retirada del respirador y también volvió a ingerir alimentos, indicadores considerados positivos dentro de un proceso de recuperación que todavía demanda extrema cautela.

Su estado continúa siendo monitoreado por los especialistas, mientras la familia sigue de cerca cada avance con expectativa.

Acusación fiscal Uno de los puntos más relevantes de la investigación fue establecer la identidad de quien efectuó los disparos.

Durante las primeras horas posteriores al ataque circularon distintas versiones que intentaban atribuir la autoría a un adolescente inimputable.

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Sin embargo, el análisis de testimonios, pericias y demás evidencias permitió a la Fiscalía descartar esa hipótesis y orientar definitivamente la imputación hacia el hombre conocido por el apodo de "Japo", quien habría actuado acompañado por el menor.

Con esos elementos reunidos, el fiscal Furnari solicitó la detención bajo la calificación legal de homicidio en grado de tentativa doblemente agravado por el empleo de arma de fuego y por la intervención de un menor de edad, requerimiento que fue convalidado por el Juzgado de Garantías.

Búsqueda sin pausa Mientras el sospechoso permanece prófugo, la investigación continúa abierta.

Los investigadores mantienen activas distintas líneas de trabajo para establecer sus movimientos recientes y reconstruir la red de contactos que podría estar facilitando su ocultamiento.

Las autoridades consideran que la captura del imputado resulta una pieza clave para avanzar en el esclarecimiento definitivo del caso y completar las diligencias pendientes.