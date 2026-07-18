Vacaciones de invierno: el Galpón de la Juventud se transforma en un punto de encuentro

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Pergamino

La Dirección de Juventud del Municipio preparó dos semanas de propuestas gratuitas para mayores de 14 años, con torneos, juegos, clases abiertas y actividades recreativas.

Con el inicio del receso invernal, la Dirección de Juventud del Municipio de Pergamino pondrá en marcha una nutrida agenda de actividades gratuitas destinada a adolescentes y jóvenes mayores de 14 años. Desde este lunes y hasta el 2 de agosto, el Galpón de la Juventud del Parque Belgrano será el escenario de encuentros, competencias, clases abiertas y espacios recreativos que buscarán convertir las vacaciones en una oportunidad para compartir, hacer nuevos amigos y disfrutar del tiempo libre.

Bajo la consigna "Si tenés más de 14 años, estas vacaciones de invierno son para vos", el área invita a sumarse a una propuesta especialmente diseñada para quienes buscan alternativas de entretenimiento durante el receso escolar. Las actividades comenzarán todos los días a las 14:00 y serán totalmente gratuitas.

Desde la Dirección de Juventud remarcaron que quienes deseen participar deberán mantenerse atentos a las redes sociales oficiales, @jovenesperga, donde se informarán las modalidades de inscripción para cada una de las propuestas.

Juegos, torneos y clases abiertas La programación comenzará mañana con una jornada recreativa que incluirá metegol, pool, tejo de aire, ping pong, juegos de mesa y una clase abierta de salsa, una combinación pensada para que cada participante encuentre una actividad de su interés.

El martes será el turno del torneo de ping pong, mientras que el miércoles se disputará un campeonato de truco, uno de los juegos de cartas más tradicionales y convocantes entre los jóvenes.

La primera semana culminará el viernes con una jornada especial que combinará distintas propuestas. Allí se desarrollará una nueva edición de la Feria Estudiantil, acompañada por un espectáculo del Circo D´Fabular y el cierre musical de un DJ, generando un espacio de encuentro abierto para disfrutar de la tarde en el Parque Belgrano.

Segunda semana Las actividades seguirán la semana siguiente con nuevos desafíos y competencias. El lunes 27 se realizará un torneo de FIFA para los fanáticos de los videojuegos, mientras que el martes llegará el fútbol tenis.

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El miércoles 29 el Galpón abrirá sus puertas con distintas propuestas recreativas para quienes quieran acercarse a compartir la jornada, y el jueves 30 será el turno del ajedrez recreativo, una actividad que busca combinar entretenimiento con estrategia y aprendizaje.

De esta manera, la Municipalidad vuelve a apostar por generar espacios de encuentro seguros y gratuitos para los adolescentes durante las vacaciones de invierno, promoviendo la recreación, la participación y la integración entre pares.

La Feria Estudiantil Uno de los momentos destacados de la programación será la nueva edición de la Feria Estudiantil, que tendrá lugar el próximo viernes en la pérgola del Galpón de la Juventud.

La iniciativa reúne cada mes a estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias de Pergamino, quienes ofrecen productos elaborados por ellos mismos con el objetivo de recaudar fondos para financiar viajes de egresados, comprar camperas, organizar fiestas de fin de curso o concretar distintos proyectos grupales.