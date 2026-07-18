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Claudia Cantero llega a Pergamino con un intenso unipersonal sobre el duelo

La reconocida actriz argentina protagonizará este sábado Muy a mi pesar en Habemus Theatrum. Escrita y dirigida por Mario Segade, la obra propone un conmovedor recorrido por el dolor, el humor y la necesidad de narrar para sobrevivir, en una única función.

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18 de julio de 2026 a las 09:00 a. m.
Claudia Cantero llega a Pergamino con un intenso unipersonal sobre el duelo
Claudia Cantero interpreta a Norma, una mujer que transforma el duelo en un impactante relato escénico.

La actriz argentina Claudia Cantero llega este sábado a Pergamino con Muy a mi pesar, un unipersonal que convierte el duelo en un espectáculo íntimo y feroz. Dirigida por Mario Segade, la obra llega en una única función a las 21:00 en Habemus Theatrum, sala ubicada en Jujuy 227.

La obra plantea una pregunta tan simple como devastadora: ¿existe lo que no es visto o acaso la realidad solo adquiere peso cuando alguien da testimonio de ella?

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Norma, el personaje que encarna Cantero, habita un limbo doméstico donde lo cotidiano se convierte en épica. Mientras su marido agoniza en la habitación contigua, ella monta lo que el texto define como el “show de la muerte”, que viene a ser una performance del dolor, la ironía y la supervivencia. Una propuesta que la crítica argentina ha celebrado como una “masterclass de actuación”. Cantero, según las voces especializadas, no interpreta, arrebata, conmueve y reconstruye al espectador en segundos. Su Norma no actúa la pena, sino que la habita con una crudeza que solo el humor sarcástico -ese recurso tan argentino- puede pegar sin que se rompa del todo. Entre recetas de cocina, diagnósticos médicos y confesiones al vacío, la actriz teje una trama donde lo mínimo se vuelve monumental. El lenguaje unipersonal, centrado en la palabra y el cuerpo, permite explorar los bordes de una subjetividad al límite: una mujer que cuida, se desborda y, sobre todo, sobrevive narrando.

Muy a mi pesar es, ante todo, una indagación sobre la mirada del otro. ¿Qué somos cuando nadie nos ve? ¿Cómo se tramita el duelo en soledad? La obra, escrita y dirigida por Segade, explora estos interrogantes desde una dramaturgia del detalle. El espacio escénico se reduce a lo esencial, una casa que es también un escenario, un lugar donde lo privado se vuelve político. Segade confirma con este montaje su obsesión por las subjetividades al borde del colapso. La obra, que en Buenos Aires cosechó elogios por su “estado de disfrute paradójico” (¿cómo puede ser placentero presenciar el derrumbe?), llega a Pergamino este sábado.

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Muy a mi pesar no es solo una obra sobre la muerte, sino sobre la necesidad de contar, de convertir el dolor en relato.

Anticipadas al 2477 451467.

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Sobre Claudia Cantero

Claudia Cantero (Rosario, 1964) es actriz, dramaturga, directora teatral y bioquímica. Tras graduarse en la Universidad Nacional de Rosario, inició su formación actoral con Guillermo Angelelli y Ricardo Bartis, consolidando una destacada trayectoria en el teatro independiente argentino.

Comenzó su carrera sobre los escenarios con Mabel y alcanzó reconocimiento por su interpretación en De mal en peor, dirigida por Ricardo Bartis, trabajo que le valió nominaciones a los premios Teatro del Mundo y Trinidad Guevara. Su desempeño llamó la atención de la cineasta Lucrecia Martel, quien la convocó para debutar en la pantalla grande con La mujer sin cabeza (2008).

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Desde entonces desarrolló una intensa carrera en cine, teatro y dramaturgia, participando en películas como Mentiras piadosas, Patagonia, Sin retorno, Lengua materna, Los Marziano, El cerrajero, Historia del miedo, Dos disparos y Familia sumergida. En paralelo escribió y dirigió obras teatrales y protagonizó espectáculos como La familia argentina, El don, Hambre y amor, No me pienso morir y el unipersonal Vigilante.

Con una sólida trayectoria artística, Claudia Cantero es reconocida por la profundidad de sus interpretaciones y por su permanente aporte al teatro y al cine argentino.

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