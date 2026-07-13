Grave denuncia contra una mujer policía por golpiza y amenazas con su arma reglamentaria
A la víctima la abordaron su ex pareja y su ex cuñada, que es integrante de la fuerza de seguridad, para intimidarla.
Una joven (23) denunció que se encontraba en su vivienda de la calle Castelli al 2.100 cuando se presentó su ex pareja, NEA (24), acompañado de su hermana, LDA, quien es oficial activa de la policía de la provincia de Buenos Aires (perteneciente a la UTOI San Miguel).
La muchacha denunció que su ex pareja y la familiar las golpearon brutalmente a ella y a su hermana menor (20).
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Al retirarse del lugar, la oficial LDA (quien se hallaba de franco de servicio) les exhibió de forma intimidatoria el arma de fuego tipo pistola que llevaba en su cintura.
La Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad tomó intervención inmediata del caso y la Auditora Sumarial Especializada dispuso el desarme preventivo de la policía y el retiro de su armamento provisto.
Contradenuncia
El joven denunciado hizo una denuncia donde aparece como damnificado de una agresión por parte de la mujer de 23 años de edad.
El muchacho, NEA (24), denunció que, mientras se encontraba en el Cruce de avenida Hipólito Yrigoyen y ruta 8, fue interceptado por su ex pareja, ALD (23), quien se trasladaba en una motocicleta Keller de 110 cc. Según relató, la mujer comenzó a proferirle amenazas y atacó a patadas a su vehículo, provocándole daños antes de retirarse. La fiscalía ordenó notificar de la restricción a la muchacha, existiendo antecedentes de violencia mutua denunciados a fines de 2025