Un “transa” cayó preso con cocaína, una pistola y más de dos millones de pesos

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Policiales

Una intervención de la brigada motorizada de la Policía Local en el barrio Acevedo derivó en la aprehensión de un sujeto de 27 años, el secuestro de dosis de drogas, una pistola calibre 32 con municiones, más de 2,4 millones de pesos, 300 dólares y otros elementos de interés.

Un “transa” de 27 años fue aprehendido por efectivos de la brigada motorizada de la Policía de Pergamino tras ser sorprendido dentro de un automóvil con cocaína, marihuana, un arma de fuego cargada, una importante suma de dinero en efectivo y diversos elementos que ahora son materia de investigación judicial.

En la mañana de este sábado, el fiscal Francisco Furnari lo indagó y le pidió la conversión de la aprehensión en detención.

Operativo policial El sujeto aprehendido intentó coimear a los policías de la brigada motorizada. El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 21:30 del viernes en la intersección de Aldo Patrone y Diego de la Fuente, en el barrio Acevedo, cuando personal de la Brigada Motorizada de la Unidad de Prevención de Policía Local realizaba tareas de identificación de personas y vehículos en la vía pública.

Los uniformados interceptaron un Volkswagen Vento que permanecía detenido con el motor en marcha. Al identificar al ocupante y realizar una inspección del habitáculo, descubrieron una serie de elementos cuya tenencia derivó en la inmediata aprehensión del conductor.

Durante la requisa secuestraron una pistola calibre .32 con el número de serie no visible y un cargador con cinco municiones listas para ser utilizadas.

Cocaína y marihuana El sujeto aprehendido intentó coimear a los policías de la brigada motorizada. Además del arma de fuego, los policías encontraron sustancias estupefacientes presuntamente destinadas a la comercialización.

Según las actuaciones policiales, fueron secuestrados seis envoltorios que contenían 2,65 gramos de una sustancia blanca con características compatibles con clorhidrato de cocaína y otro envoltorio con 14,02 gramos de una sustancia vegetal similar a marihuana.

Junto a la droga también hallaron una balanza digital de precisión, elemento habitualmente incorporado a las investigaciones por presunta comercialización de estupefacientes.

Todos los elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía especializada, que ordenó las pericias correspondientes para confirmar la naturaleza de las sustancias incautadas.

El sujeto aprehendido intentó coimear a los policías de la brigada motorizada. Dinero secuestrado El sujeto aprehendido intentó coimear a los policías de la brigada motorizada. Otro de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la importante cantidad de dinero hallada dentro del vehículo.

Los efectivos secuestraron 2.487.380 pesos argentinos en efectivo y 300 dólares estadounidenses, además de una notebook de color negro y documentación vinculada a distintos vehículos.

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Todo ese material quedó incorporado a la causa para determinar si guarda relación con alguna actividad ilícita que pudiera surgir del avance de la investigación.

Investigación judicial El sujeto aprehendido intentó coimear a los policías de la brigada motorizada. De acuerdo con la información incorporada al expediente, el imputado fue identificado como Martín Retamal, de 27 años.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 del fiscal Francisco Furnari en lo referente a la portación ilegal del arma de fuego, mientras que la Unidad Funcional de Instrucción Nº 9, especializada en estupefacientes, interviene por la presunta infracción a la Ley Nacional 23.737.

Ofreció dinero a la Policía El sujeto aprehendido intentó coimear a los policías de la brigada motorizada. Durante las actuaciones también quedó asentado que el sospechoso habría intentado ofrecer dinero al personal policial para evitar el inicio del proceso judicial, circunstancia que derivó además en la imputación por el delito de cohecho activo.

Conforme surge de la resolución judicial, los elementos reunidos permiten considerar, en esta etapa inicial de la investigación, la existencia de indicios suficientes para atribuirle la presunta comisión de los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y cohecho activo, sin perjuicio de la calificación que finalmente adopte la Justicia a medida que avance la causa.

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Los investigadores continúan analizando el contenido de la documentación secuestrada, el origen del dinero en efectivo y la información almacenada en la computadora portátil, con el objetivo de determinar si existen vínculos con otros hechos delictivos o con una eventual actividad de comercialización de drogas.

Pedido de detención Ayer el fiscal Furnari lo indagó y al termino de la audiencia elevó las actuaciones al Juzgado de Garantías para requerir la conversión de la aprehensión en detención por los delitos que acreditaron con las evidencias recogidas durante el procedimiento.

Antecedentes condenatorios El sujeto aprehendido tiene antecedentes por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización; según trascendió de fuentes judiciales.