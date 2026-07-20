Detuvieron al presunto autor del ataque contra Nazarena Leal: cayó "Japo", acusado por el disparo en barrio San José

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Policiales

La DDI Pergamino detuvo al sospechoso de haber baleado a Nazarena Leal. La adolescente continúa internada en el Hospital San Martín de La Plata.

La investigación por el ataque armado que dejó gravemente herida a Nazarena Leal, de 16 años, tuvo un avance decisivo con la detención de Ramón Pablo Amarillo, alias "Japo", señalado como el presunto autor del disparo que impactó en la adolescente durante un violento episodio ocurrido en el barrio San José de Pergamino. La joven permanece internada en el Hospital San Martín de La Plata, donde continúa con su recuperación tras haber sido derivada en un vuelo sanitario debido a la complejidad de su estado de salud.

DDI Pergamino La captura fue concretada este lunes 20 de julio por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino, luego de varios días de tareas de inteligencia, vigilancia y recolección de información destinadas a establecer el paradero del sospechoso.

Fuentes policiales informaron que Amarillo fue localizado en la zona de calle El Hornero, entre Bombero Esquivel y Costa Rica, donde los investigadores concretaron el procedimiento sin que se registraran incidentes.

Sobre el hombre pesaba una orden de detención librada en el marco de la investigación penal que lleva adelante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 del Departamento Judicial Pergamino.

Tras la aprehensión, el fiscal de la causa convalidó el procedimiento y dispuso el cumplimiento de las actuaciones judiciales correspondientes. El detenido permanecerá alojado a disposición de la Justicia y este martes será trasladado a la sede de la Fiscalía para prestar declaración indagatoria.

Ataque barrio San José El hecho investigado ocurrió durante la tarde del 8 de julio, alrededor de las 17:00, en la esquina de Merlino y Richeri, en el barrio San José.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el episodio se originó a partir de una confrontación entre Ángel Leal, hermano de la adolescente, y tres hombres mayores de edad identificados durante la pesquisa.

En ese contexto se produjo una serie de disparos de arma de fuego. Uno de los proyectiles impactó en el tórax de Nazarena Leal, quien en ese momento se encontraba completamente ajena al conflicto y salió hacia la vereda de su vivienda, convirtiéndose en una víctima inocente de la violencia desatada en el lugar.

La adolescente fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos "San José" de Pergamino, donde los médicos debieron intervenirla quirúrgicamente para intentar estabilizarla.

Desde el primer momento, el cuadro fue considerado de extrema gravedad y quedó internada en la unidad de terapia intensiva bajo estricto seguimiento médico.

Nazarena Leal Debido a la complejidad de las lesiones y a la necesidad de recibir atención especializada de mayor complejidad, días después se resolvió su traslado al Hospital San Martín de la ciudad de La Plata.

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El operativo sanitario se realizó mediante un vuelo sanitario especialmente coordinado para garantizar que la paciente llegara en las mejores condiciones posibles al centro asistencial provincial.

Desde entonces, la adolescente permanece internada mientras continúa atravesando un proceso de recuperación que ha sido seguido con enorme preocupación por familiares, vecinos y toda la comunidad pergaminense.

En los últimos días, las noticias sobre su evolución resultaron alentadoras, ya que presentó signos favorables dentro de un cuadro que inicialmente comprometía seriamente su vida.

Investigación judicial Mientras la joven luchaba por recuperarse, los investigadores de la DDI Pergamino profundizaron las tareas destinadas a identificar responsabilidades y reunir elementos de prueba.

Las diligencias incluyeron entrevistas con testigos, análisis de información obtenida en el lugar del ataque y diferentes tareas de campo que permitieron reconstruir la secuencia de los hechos y ubicar al principal sospechoso.

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Con esos elementos, la Justicia ordenó la detención de Ramón Pablo Amarillo, alias "Japo", medida que finalmente pudo concretarse este lunes.

La causa fue caratulada como homicidio doblemente agravado en grado de tentativa, una imputación de extrema gravedad que continuará siendo analizada durante el avance de la investigación penal.

Ahora será la Fiscalía la encargada de tomar declaración indagatoria al acusado y definir los próximos pasos procesales, mientras continúan produciéndose medidas probatorias para determinar con precisión la mecánica del ataque y la eventual participación de otras personas mencionadas desde el inicio de la investigación.