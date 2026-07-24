Allanaron “Lo de Lidia”, el quiosco investigado por vender dosis de drogas en el barrio San José

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Policiales

Un operativo de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Pergamino terminó con una mujer y su hijo detenidos y el secuestro de cocaína fraccionada, dinero y elementos de interés para la causa.

Un operativo antidrogas realizado en el barrio San José de Pergamino permitió allanar dos domicilios vinculados a una investigación por comercialización de estupefacientes. La Policía secuestró cocaína fraccionada, dinero y otros elementos, mientras que una mujer de 42 años y su hijo quedaron a disposición de la Justicia.

Investigación por drogas En el allanamiento secuestraron dosis de cocaína y elementos prueba que sirven como evidencia de la comercialización de estupefacientes al menudeo. LA OPINION El procedimiento fue llevado adelante durante la tarde del jueves por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Pergamino, en el marco de una investigación iniciada meses atrás a partir de distintas denuncias anónimas recibidas en la Fiscalía N.° 9 de Pergamino.

Las presentaciones realizadas ante la Justicia advertían sobre la presunta existencia de puntos de venta de drogas en las inmediaciones de las calles Sarratea y Carnevale, en el barrio San José. A partir de esas denuncias, el fiscal Juan Tomás Godoy dispuso el inicio de una serie de medidas investigativas para establecer la veracidad de la información y determinar quiénes estarían involucrados en la actividad ilícita.

Los agentes especializados comenzaron entonces con distintas tareas de inteligencia y seguimiento, mediante las cuales lograron individualizar a una mujer de 42 años como una de las principales sospechosas de la presunta comercialización de sustancias estupefacientes al menudeo.

Allanamientos por drogas De acuerdo con la información vinculada al procedimiento, durante el desarrollo de las tareas investigativas los policías lograron reunir distintos elementos que serían compatibles con la actividad investigada. Además, pudieron establecer una vinculación entre la mujer sospechada y una vivienda ubicada en calle Carnevale al 900.

Ese inmueble ya había sido objeto de un procedimiento anterior en el marco de una causa relacionada con drogas y, según la investigación actual, existían sospechas de que en ese lugar podrían encontrarse u ocultarse elementos vinculados con la actividad ilícita.

Con los resultados obtenidos durante las tareas de campo, el fiscal Godoy solicitó ante el Juzgado de Garantías N.° 3 las correspondientes órdenes de allanamiento para avanzar sobre los domicilios bajo investigación.

Las medidas judiciales fueron autorizadas y finalmente diligenciadas durante la jornada del jueves por los efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Pergamino.

Cocaína fraccionada secuestrada Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron varias dosis de cocaína que se encontraban fraccionadas y, de acuerdo con la hipótesis de la investigación, preparadas para su comercialización. También fueron incautados dinero en efectivo, recortes y otros elementos considerados de interés para el avance de la causa.

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El secuestro de la sustancia estupefaciente fraccionada constituye uno de los principales elementos incorporados a la investigación, ya que los investigadores procuran determinar si los domicilios allanados eran utilizados como puntos de almacenamiento y distribución de drogas en pequeñas cantidades.

Todo el material encontrado fue puesto a disposición de la Justicia y quedó incorporado como evidencia en el expediente que lleva adelante la Fiscalía N.° 9 de Pergamino.

Detenidos por drogas Una vez finalizados los procedimientos, el fiscal Juan Tomás Godoy dispuso la aprehensión de la mujer investigada y de su hijo, quienes quedaron vinculados a la causa bajo acusaciones relacionadas con la comercialización de estupefacientes y la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Según se informó, ambos quedaron a disposición de la Justicia y deberán afrontar las actuaciones correspondientes dentro del proceso penal que se encuentra en curso.

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La investigación continuará ahora con el análisis de los elementos secuestrados y de las restantes evidencias reunidas por los investigadores, con el objetivo de establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados y determinar si existen otras personas relacionadas con la presunta organización de venta de drogas en el sector.

Los delitos que se les atribuyen contemplan, de acuerdo con la legislación vigente, penas de entre cuatro y quince años de prisión, aunque la situación procesal de los imputados deberá ser definida por la Justicia conforme avance la investigación.