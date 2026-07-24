Licencia de conducir profesional: otorgaron una prórroga de 60 días para tramitarla tras el vencimiento

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La decisión busca que los choferes que tienen que renovar la licencia de conducir profesional puedan seguir trabajando mientras completan los nuevos requisitos.

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires otorgó una prórroga excepcional de 60 días para el vencimiento de las licencias profesionales interjurisdiccionales. La decisión busca que los choferes con renovaciones próximas puedan seguir trabajando mientras completan los nuevos requisitos establecidos por la administración nacional, que comenzaron a regir el 6 de julio.

La medida alcanza a las licencias profesionales de las clases C, D y E para transporte interjurisdiccional. En cambio, las licencias que se tramitan para circular únicamente dentro de la provincia continúan con el mismo esquema que estaba vigente hasta el 5 de julio, según informó el Ministerio de Transporte.

La cartera que conduce Martín Marinucci aclaró que las nuevas condiciones para obtener o renovar estas licencias no fueron definidas por la Provincia. Explicó que los cambios responden al Decreto N.º 196/2025 del Ejecutivo nacional y a la reglamentación dictada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

La prórroga de las Licencias Esa reforma eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) como trámite independiente. Desde ahora, la habilitación para el transporte entre jurisdicciones se instrumenta mediante las licencias nacionales profesionales de las clases C, D y E, emitidas por las provincias adheridas al sistema.

Desde Transporte también recordaron que la Provincia integra el Sistema Nacional de Licencias de Conducir desde 2010 y cumple las funciones delegadas por el Gobierno nacional para emitir estas habilitaciones, aplicando los requisitos y procedimientos fijados por la normativa vigente.

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El nuevo régimen dispone que los exámenes psicofísicos, las capacitaciones y las evaluaciones teórico-prácticas sean realizados exclusivamente por prestadores registrados y habilitados por la ANSV. Además, la Provincia remarcó que no fija los valores de esos servicios, ya que cada prestador establece y cobra sus propios aranceles, sin intervención provincial ni de los centros municipales de emisión.

La polémica por los costos Uno de los puntos que generó mayor polémica fue el aumento del costo para renovar las licencias profesionales. El trámite pasó de unos $22.000 a casi $300.000, al sumar $175.000 por el examen psicofísico y otros $119.000 correspondientes al curso obligatorio del Instituto de Servicios Integrales para el Transporte.