> Simplificaron el régimen vigente de seguros para el transporte de pasajeros

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La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) aprobó una actualización del régimen de seguros aplicable al transporte de pasajeros,

Esta medida se desarrolla con el objetivo de adecuarlo a las modificaciones introducidas en el marco regulatorio del sector, simplificar los requisitos administrativos y facilitar la operatoria tanto para las empresas transportistas como para las aseguradoras.

La normativa fue oficializada mediante la presente resolución, que modifica distintos puntos del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (RGAA) para armonizar la normativa aseguradora con la nueva clasificación de los servicios de transporte establecida por el Poder Ejecutivo Nacional y la Secretaría de Transporte.

En los considerandos, la SSN recuerda que la reforma del régimen de transporte eliminó el carácter de “servicio público” para determinadas modalidades de transporte automotor de pasajeros e incorporó nuevas categorías, como los servicios de oferta libre (ver el listado de los diferentes servicios). Frente a ese nuevo escenario, el organismo consideró necesario adecuar también el esquema de seguros obligatorio para reflejar esos cambios regulatorios y evitar la coexistencia de regímenes que habían quedado desactualizados.

Un régimen unificado para las coberturas Uno de los principales cambios establece que los servicios de transporte interjurisdiccional, los servicios de oferta libre y aquellas modalidades que dejaron de integrar la categoría de servicio público deberán contratar el seguro obligatorio de responsabilidad civil conforme a las condiciones generales previstas en el Anexo del punto 23.6, inciso a), apartado 2), del Reglamento General de la Actividad Aseguradora.

De esta manera, la resolución unifica el régimen de contratación mediante un modelo de póliza uniforme, reemplazando los distintos esquemas especiales que coexistían hasta el momento para determinadas modalidades de transporte.

La SSN aclara que la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil no se modifica. Lo que cambia son las condiciones bajo las cuales deberán comercializarse esas coberturas, adaptándolas al nuevo marco regulatorio del transporte de pasajeros.

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Menos trámites y nuevo esquema La resolución también elimina diversos requisitos administrativos que habían quedado desactualizados como consecuencia de las modificaciones regulatorias implementadas en los últimos años.

En ese sentido, deja sin efecto exigencias vinculadas con la contratación del seguro y con los procedimientos para el cambio de aseguradora, al considerar que esos mecanismos resultan redundantes frente a los actuales sistemas de supervisión y control. Según explica el organismo, la medida busca reducir cargas administrativas innecesarias y facilitar la operatoria tanto para las empresas transportistas como para las compañías de seguros.

En los fundamentos de la resolución, la Superintendencia sostiene que la actualización responde al proceso de transformación impulsado por el Gobierno nacional para el transporte automotor de pasajeros, el cual requiere una adecuación progresiva de toda la normativa vinculada al sector.

El organismo entiende que la reforma permitirá acompañar una transición ordenada hacia el nuevo modelo regulatorio, brindando mayor claridad normativa y favoreciendo la libre elección de aseguradora por parte de las empresas alcanzadas.