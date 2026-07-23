Robo en una carnicería: entraron por la parte trasera y se llevaron máquinas, mercadería y dinero

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Policiales

Delincuentes violentaron la puerta trasera de una carnicería de Pergamino y sustrajeron maquinaria, herramientas, mercadería y dinero en efectivo durante la madrugada.

Un robo dejó prácticamente desmantelada a una carnicería de Pergamino luego de que delincuentes ingresaran por la parte trasera del comercio y sustrajeran maquinaria, herramientas, mercadería y dinero en efectivo. El hecho ocurrió entre la noche del martes y la madrugada del miércoles y provocó una profunda angustia en el propietario, que quedó sin elementos esenciales para continuar con su actividad comercial.

El hecho fue denunciado durante la mañana del miércoles y tuvo como escenario un comercio dedicado al rubro cárnico ubicado en calle México al 800, donde funciona la carnicería «L y J Carnes». De acuerdo con la información incorporada a las actuaciones policiales, los delincuentes aprovecharon el horario en que el establecimiento permanecía cerrado para ingresar al local.

La secuencia se habría iniciado después de las 20:30 del martes 21 de julio, momento en que el propietario cerró las puertas del comercio y se retiró. El robo habría sido descubierto alrededor de las 8:00 del miércoles, cuando regresó al lugar y advirtió que la puerta trasera había sido violentada.

Los autores del hecho habrían forzado la cerradura de uno de los accesos posteriores y, una vez dentro del establecimiento, recorrieron las instalaciones para apoderarse de una importante cantidad de elementos utilizados diariamente para el funcionamiento de la carnicería.

Entre los objetos sustraídos se encuentran dos balanzas. Una de ellas es una balanza electrónica marca Kretz, modelo Report NX, mientras que la otra corresponde a una balanza tipo pilón marca Sistel, ambas herramientas fundamentales para el desarrollo de la actividad comercial.

El listado de elementos robados también incluye dos picadoras de carne marca Bid, una de ellas número 32 y la otra número 22. Se trata de equipamiento de considerable valor económico y de uso indispensable para un comercio dedicado a la venta y elaboración de productos cárnicos.

Los delincuentes también se llevaron una envasadora de vacío marca Hellrich, modelo EH 18, y una empanadora marca Bid. A esto se sumó el robo de ocho cuchillas de diferentes tamaños, todas de la marca Tres Claveles, utilizadas como herramientas de trabajo.

La sustracción no se limitó al equipamiento. Los autores del robo también se apoderaron de cuatro cajas de lomos envasados y del dinero que se encontraba en la caja registradora del comercio. Según estimó el propietario, la suma de efectivo robada se encontraba entre los 20.000 y los 30.000 pesos.

Además de los elementos detallados inicialmente en la denuncia, el comerciante informó que también fueron sustraídas otras herramientas y elementos de trabajo manual que todavía no había podido identificar y cuantificar en su totalidad al momento de realizar la presentación ante las autoridades.

El robo provocó una fuerte preocupación y angustia en el propietario del comercio, debido a que los delincuentes no solamente se llevaron mercadería y dinero, sino también buena parte del equipamiento necesario para desarrollar la actividad cotidiana.

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El impacto del hecho adquiere una dimensión mayor debido a que se trata de herramientas y máquinas que representan una inversión significativa para cualquier emprendimiento comercial. La pérdida de las picadoras, las balanzas, la envasadora y la empanadora deja al comerciante ante la necesidad de afrontar un importante perjuicio económico para poder recuperar su capacidad de trabajo.

Uno de los principales obstáculos para la investigación es que el establecimiento no cuenta con cámaras de seguridad, por lo que no existen registros audiovisuales propios que permitan observar el momento en que los delincuentes ingresaron o identificar las características de los responsables.

Tampoco se habrían registrado testigos directos del episodio. Por ese motivo, los investigadores deberán trabajar sobre otros elementos de prueba y procurar establecer si existen cámaras particulares o de otros establecimientos cercanos que hayan podido captar movimientos sospechosos en las inmediaciones durante el horario en que se produjo el robo.

Tras tomar conocimiento del hecho, intervino personal policial y se iniciaron las actuaciones correspondientes. En el lugar se dispuso la realización de una constatación de los daños provocados en el acceso trasero del comercio, además de otras diligencias destinadas a determinar cómo actuaron los delincuentes y por dónde ingresaron y escaparon.

También tomó intervención personal especializado de Policía Científica, con el objetivo de buscar posibles rastros o elementos que puedan contribuir al esclarecimiento del robo. En paralelo, el Grupo Táctico Operativo (GTO) quedó involucrado en las tareas investigativas.

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La causa fue caratulada como «Robo» y quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 6 del Departamento Judicial de Pergamino. Desde la Fiscalía se dispusieron distintas medidas para avanzar en la investigación, entre ellas la declaración testimonial del damnificado y la constatación de los daños registrados en el comercio.

La investigación apunta ahora a establecer quiénes fueron los responsables del robo y si actuaron solos o en grupo. También se procura determinar el destino de la maquinaria, las herramientas y la mercadería sustraídas, elementos que podrían ser ofrecidos para su venta o trasladados a otros lugares.

Para el propietario de la carnicería, el episodio representa un duro golpe para un emprendimiento que quedó prácticamente sin parte del equipamiento necesario para continuar funcionando con normalidad. La investigación judicial permanece abierta y se espera que las diligencias ordenadas permitan obtener nuevos elementos para identificar a los autores del hecho.