Cinema Pergamino ofrece una cartelera para toda la familia en plenas vacaciones de invierno

Pergamino

Con propuestas para chicos, jóvenes y adultos, las salas de Cinema Pergamino –en el Complejo LA OPINION Plaza- mantienen una programación variada durante el receso invernal. A la oferta actual se sumará el miércoles 29 la avant premiere de Spider-Man: Un nuevo día, uno de los estrenos más esperados

En plena temporada de vacaciones de invierno, Cinema Pergamino invita a disfrutar de una cartelera que combina grandes producciones de animación, aventuras, acción y épica. La programación incluye títulos para todas las edades, desde propuestas familiares hasta esperadas superproducciones, convirtiendo al complejo en una de las principales opciones de entretenimiento de la ciudad durante el receso escolar.

Entre las películas que continúan en cartel se encuentra Minions y Monstruos, una divertida aventura animada en la que los inseparables Minions se ven envueltos en una inesperada misión al cruzarse con un universo poblado por criaturas fantásticas. Con el humor característico de la saga, la película combina situaciones disparatadas, acción y valores como la amistad y el trabajo en equipo.

También sigue proyectándose Toy Story 5, el esperado regreso de Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes más famosos del cine. En esta nueva entrega, los personajes deben enfrentar los desafíos de una generación de niños cada vez más vinculada a la tecnología, mientras descubren que la imaginación continúa siendo el motor de las grandes aventuras. La película recupera el espíritu emotivo y el humor que hicieron de la franquicia un clásico de Pixar.

Apta para todo público. Duración: 102 minutos.

Otra de las opciones es Moana: live action, la versión de acción real del exitoso clásico animado de Disney. La historia vuelve a seguir a la valiente joven polinesia que emprende un viaje por el océano para salvar a su pueblo, acompañada por el semidiós Maui. Con impactantes escenarios, efectos visuales y una renovada puesta en escena, el filme mantiene el mensaje de superación, identidad y respeto por la naturaleza que conquistó al público.

Apta para todo público. Duración: 117 minutos.

Para quienes prefieren las grandes producciones épicas, continúa en cartel La odisea, la ambiciosa adaptación cinematográfica dirigida por Christopher Nolan basada en el poema de Homero. La película narra el largo y peligroso regreso de Odiseo a Ítaca tras la Guerra de Troya, en un viaje marcado por enfrentamientos con dioses, monstruos y múltiples desafíos. Filmada íntegramente con tecnología IMAX, se destaca por su espectacularidad visual y su cuidada reconstrucción histórica.

Apta para mayores de 13 años. Duración: 173 minutos.

Seguí leyendo Región Vacaciones de invierno en Salto: cientos de familias disfrutaron de una jornada recreativa en barrio Valacco

La cartelera se completa con Obsesión, un thriller psicológico que mantiene la tensión de principio a fin. La historia sigue a un protagonista cuya vida comienza a desmoronarse cuando una misteriosa mujer irrumpe en su rutina, desencadenando una trama de secretos, manipulación y giros inesperados que desafían la percepción de la realidad.

Apta para mayores de 16 años. Duración: 110 minutos.

Se viene la avant premiere de Spider Man: Un nuevo día Como anticipo de uno de los grandes estrenos de la temporada, Cinema Pergamino anunció que el miércoles 29 de julio realizará la avant premiere de Spider-Man: Un nuevo día.

La nueva película del popular superhéroe presenta a Peter Parker enfrentando una etapa completamente distinta de su vida, con nuevos desafíos personales y enemigos que pondrán a prueba tanto sus habilidades como sus convicciones. La producción inaugura un nuevo capítulo en la historia cinematográfica del personaje y promete combinar acción, emoción y el característico humor que convirtió a Spider-Man en uno de los héroes más queridos del universo Marvel.

Apta para mayores de 13 años. Duración: 145 minutos.