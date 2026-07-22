Vacaciones de invierno en Salto: cientos de familias disfrutaron de una jornada recreativa en barrio Valacco
La Municipalidad de Salto realizó una nueva propuesta gratuita con juegos, circo, glitter y merienda para niñas, niños y familias.
En el marco del cronograma de actividades por las vacaciones de invierno, la Municipalidad de Salto desarrolló una jornada recreativa en el barrio Valacco, donde niñas, niños y sus familias compartieron una tarde de juegos, espectáculos y propuestas gratuitas. La iniciativa convocó a vecinos de todas las edades en un espacio pensado para el encuentro comunitario.
Juegos, circo y entretenimiento para toda la familia
Durante la actividad, los asistentes participaron de distintas propuestas recreativas y lúdicas especialmente preparadas para el receso invernal. Uno de los espacios más concurridos fue el stand de glitter, donde los más pequeños pudieron disfrutar de maquillaje artístico y actividades recreativas.
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El momento central de la jornada estuvo a cargo del Circo D'Fábular, que presentó un espectáculo con humor, magia, acrobacias y participación del público, generando un clima de alegría y diversión para toda la familia.
Una merienda compartida para fortalecer el encuentro comunitario
Como cierre de la tarde, se ofreció una merienda para todos los presentes, promoviendo un espacio de convivencia y participación entre vecinos. La propuesta permitió que grandes y chicos compartieran un momento de recreación durante las vacaciones de invierno.
Desde el municipio destacaron que estas iniciativas buscan acercar actividades culturales y recreativas a los distintos barrios, favoreciendo el acceso gratuito al entretenimiento y fortaleciendo los vínculos comunitarios.
Continúan las actividades de vacaciones de invierno en Salto
La jornada en barrio Valacco forma parte del programa de actividades organizado por la Municipalidad de Salto para el receso escolar. El cronograma continuará en diferentes barrios y localidades del partido con nuevas propuestas gratuitas destinadas a niñas, niños y familias.
Las autoridades invitaron a los vecinos a seguir las redes sociales oficiales de la Municipalidad para conocer las próximas fechas, horarios y lugares donde se desarrollarán las distintas actividades previstas para estas vacaciones de invierno.