Zárate: Buscan que sea obligatorio el uso de chalecos reflectantes para jinetes en caminos rurales

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Zárate

La iniciativa fue presentada en el Concejo Deliberante y propone mejorar la seguridad vial de quienes circulan a caballo en zonas rurales y periurbanas.

Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante de Zárate propone establecer el uso obligatorio de chalecos reflectantes para quienes circulen a caballo por caminos rurales y vías públicas del distrito. La iniciativa apunta a reducir el riesgo de siniestros viales y mejorar la visibilidad de los jinetes durante la noche o en condiciones climáticas adversas.

Proponen el uso obligatorio de chalecos reflectantes para jinetes La iniciativa parlamentaria fue impulsada por la concejala justicialista Alejandra Berni y ya fue tratada en la última sesión del Concejo Deliberante, donde se resolvió girarla a las comisiones de Seguridad Pública y de Legislación e Interpretación para su análisis una vez finalizado el receso invernal.

El proyecto destaca la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad vial en los caminos rurales y zonas periurbanas del partido de Zárate, donde es habitual la circulación de personas montadas a caballo por motivos laborales, productivos, deportivos, culturales y recreativos.

Según la propuesta, la convivencia entre jinetes, peatones, motociclistas, automóviles y transporte de carga hace necesario adoptar medidas preventivas que reduzcan los riesgos de accidentes de tránsito.

La medida busca reducir accidentes en horarios de baja visibilidad Uno de los principales fundamentos del proyecto es la escasa visibilidad que presentan tanto los jinetes como los equinos durante la noche o cuando las condiciones meteorológicas son desfavorables, como ocurre con la niebla, lluvias intensas, humo u otros fenómenos que dificultan la visión de los conductores.

Por ese motivo, la ordenanza propone que toda persona que circule a caballo por caminos rurales, vecinales o cualquier vía pública del distrito utilice chalecos reflectantes o prendas con bandas de alta visibilidad desde la puesta del sol hasta el amanecer, además de cualquier otro momento en que la visibilidad sea reducida.

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La iniciativa también establece que, cuando circulen varios jinetes en grupo o tropilla, deberán hacerlo en fila india para favorecer una circulación más segura.

Campañas de concientización y un período de adaptación de 60 días El proyecto asigna al Departamento Ejecutivo la responsabilidad de desarrollar campañas de educación y concientización vial, además de llevar adelante las tareas de control, fiscalización y difusión de la futura normativa.

Asimismo, prevé un período inicial de 60 días desde su eventual promulgación destinado exclusivamente a la adaptación de los usuarios. Durante ese plazo no se aplicarán sanciones, priorizando la información y la concientización antes que las medidas punitivas.