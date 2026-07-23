> San Nicolás: El Concejo Deliberante autorizará una nueva licitación para la recolección de residuos

San Nicolás

El HCD tratará un proyecto que habilita al Ejecutivo a iniciar una licitación pública para una nueva concesión del servicio de recolección.

El Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás celebrará este jueves una nueva sesión ordinaria en la que se debatirá un proyecto de ordenanza impulsado por el Departamento Ejecutivo Municipal. La iniciativa busca obtener la autorización para convocar a una licitación pública destinada a la futura concesión del servicio de recolección de residuos en todo el partido.

El Concejo habilitará el proceso licitatorio De acuerdo con la información conocida en las horas previas a la sesión, los concejales no analizarán en esta oportunidad el contenido de la futura licitación, sino únicamente la autorización para que el Departamento Ejecutivo pueda iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.

Esto significa que el expediente que se votará no incluye el pliego de bases y condiciones ni las especificaciones técnicas que regirán la contratación. Esos documentos serán elevados posteriormente al Concejo Deliberante para su tratamiento en una futura sesión.

El contrato actual está próximo a vencer La necesidad de avanzar con este procedimiento responde a la proximidad del vencimiento del contrato vigente que mantiene el Municipio con la Empresa Nicoleña de Tratamiento de Residuos (ENTRE SRL), actual concesionaria del servicio.

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Una vez habilitada la convocatoria, el Ejecutivo podrá elaborar y presentar el pliego licitatorio que definirá las condiciones de la nueva concesión. Posteriormente, el Concejo deberá evaluar y aprobar esos términos antes de que se concrete el llamado definitivo.

La licitación permitirá competir a otras empresas Con la autorización legislativa, se abrirá la posibilidad de que otras firmas interesadas participen del proceso licitatorio y presenten ofertas para prestar el servicio de recolección de residuos en San Nicolás.