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Zárate: Brutal agresión a la salida del Complejo Costanera, un joven continúa internado y avanza la investigación

La víctima, de 22 años, permanece internada en la Clínica del Carmen tras sufrir una violenta golpiza. La Justicia analiza cámaras y testimonios para identificar a los responsables.

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22 de julio de 2026 a las 05:41 p. m.
Zárate: Brutal agresión a la salida del Complejo Costanera, un joven continúa internado y avanza la investigación

Un joven de 22 años continúa internado luego de haber sufrido una brutal agresión a la salida del Complejo Costanera de la ciudad de Zárate durante el fin de semana. La familia denunció que fue atacado por un grupo de personas y la investigación avanza para determinar responsabilidades.

Investigan una golpiza grupal ocurrida en la salida del boliche

El hecho se registró al finalizar la noche en el Complejo Costanera, donde, según la denuncia presentada por la madre del joven, la víctima habría sido sorprendida por un grupo de entre siete y ocho personas que comenzaron a agredirlo físicamente.

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De acuerdo con el relato aportado por la familia, el joven recibió un fuerte golpe que lo dejó inconsciente y, una vez en el suelo, los agresores habrían continuado atacándolo. Como consecuencia de la violencia sufrida, debió ser trasladado a un centro asistencial.

Personal de Prevención intervino en el lugar para controlar la situación y brindar asistencia al joven, quien posteriormente fue derivado a la Clínica del Carmen, donde permanece internado bajo observación médica.

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La familia denunció amenazas previas y pidió que se esclarezca el ataque

La madre de la víctima señaló que uno de los principales apuntados por la agresión habría mantenido conflictos previos con su hijo y que, según su testimonio, venía amenazándolo desde hacía aproximadamente tres meses.

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Esa situación fue incorporada a la denuncia realizada ante las autoridades, donde la familia aportó detalles sobre los antecedentes del conflicto y solicitó que se avance con la investigación para determinar quiénes participaron del ataque.

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En las últimas horas también trascendió que se habría dispuesto una restricción perimetral para los presuntos agresores, mientras continúan las actuaciones judiciales.

Analizan cámaras de seguridad para identificar a los responsables

La causa se encuentra en etapa investigativa y entre las primeras medidas se contempla el análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona del Complejo Costanera, con el objetivo de reconstruir la secuencia de los hechos.

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Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas detenidas ni sobre imputaciones concretas dentro del expediente. La Justicia continúa reuniendo elementos para avanzar en la identificación de los responsables de la agresión.

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