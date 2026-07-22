San Pedro: La Escuela Municipal de Softbol vivió su histórico debut en el Campeonato Nacional Infantil
El equipo representó por primera vez a la ciudad en el 29° Campeonato Nacional Infantil de Softbol, enfrentando a delegaciones de distintas provincias.
La Escuela Municipal de Softbol de la ciudad de San Pedro escribió una página importante en la historia del deporte local al participar por primera vez en el 29° Campeonato Nacional de Softbol Infantil. La delegación estuvo integrada por niños y niñas que se forman en la disciplina y tuvo la oportunidad de competir con equipos de diferentes puntos del país, en una experiencia que marcó un hito para la institución.
Un debut histórico para el softbol local
La participación en el tradicional certamen nacional representó un paso trascendental para el crecimiento de la Escuela Municipal de Softbol, que continúa consolidándose como un espacio de formación deportiva y humana para las nuevas generaciones.
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A lo largo del campeonato, los jóvenes deportistas disputaron encuentros frente a representativos y seleccionados de distintas provincias, enfrentándose por primera vez a una competencia oficial de carácter nacional. Más allá de los resultados obtenidos, el principal objetivo estuvo centrado en el aprendizaje, la experiencia y la posibilidad de medir su nivel frente a equipos con una amplia trayectoria.
Para muchos de los integrantes del plantel fue la primera ocasión en la que participaron de un torneo de esta magnitud, compartiendo jornadas deportivas con cientos de chicos y chicas apasionados por el softbol.
Una experiencia de crecimiento dentro y fuera de la cancha
El torneo no solo dejó importantes enseñanzas desde el aspecto deportivo, sino también en lo personal. Durante cada jornada, la delegación demostró compromiso, compañerismo y una actitud ejemplar, valores que forman parte de la identidad con la que trabaja la Escuela Municipal.
El cuerpo técnico destacó la predisposición de los jugadores para afrontar cada partido, adaptarse a nuevos desafíos y disfrutar de una competencia que reunió a las principales escuelas y clubes infantiles del país.
Además, la convivencia con delegaciones de distintas provincias permitió fortalecer vínculos, intercambiar experiencias y seguir promoviendo el desarrollo del softbol entre los más pequeños.
Un impulso para seguir fortaleciendo la disciplina
La presencia de la Escuela Municipal en el Campeonato Nacional Infantil refleja el crecimiento que viene experimentando el softbol local gracias al trabajo sostenido de profesores, familias y dirigentes que acompañan el desarrollo de la actividad.
Desde el municipio valoraron especialmente el esfuerzo realizado por toda la delegación y remarcaron que este tipo de participaciones representan una inversión en el futuro del deporte, brindando a los niños y niñas la posibilidad de competir en escenarios de primer nivel.
Con esta primera experiencia nacional, la Escuela Municipal de Softbol regresa con nuevos aprendizajes, mayor motivación y el desafío de continuar fortaleciendo el proyecto deportivo para que cada vez más chicos y chicas puedan representar a la ciudad en competencias de alcance nacional.