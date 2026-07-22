Zárate: El IUSM abrió la inscripción a sus Diplomaturas Universitarias 2026 con modalidad 100% virtual

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Zárate

La propuesta del Instituto Universitario de Seguridad Marítima incluye diplomaturas en IA, Derecho, Educación y Ciberseguridad con inicio en agosto.

22 de julio de 2026 a las 11:36 a. m.

22 de julio de 2026 a las 11:36 a. m.

En Zárate el Instituto Universitario de Seguridad Marítima (IUSM), dependiente de la Prefectura Naval Argentina, abrió la inscripción para sus Diplomaturas Universitarias 2026. La oferta académica comenzará en agosto, se dictará bajo modalidad 100% virtual y está orientada a profesionales, estudiantes avanzados y público en general que busque fortalecer su formación en áreas estratégicas.

Diplomaturas del IUSM 2026: una oferta adaptada a los nuevos desafíos Con una propuesta académica renovada, el IUSM apuesta a responder a las necesidades de un mercado laboral en constante transformación. Para el ciclo 2026 incorporó diplomaturas vinculadas con la Inteligencia Artificial Generativa, la Ciberseguridad, la Comunicación Digital, el Derecho, la Educación Superior y la gestión marítima y portuaria.

Desde la institución destacaron que el objetivo es acercar oportunidades de formación universitaria de calidad a estudiantes de todo el país, eliminando las barreras geográficas gracias a una modalidad completamente virtual y ofreciendo aranceles accesibles.

La convocatoria está dirigida a profesionales, docentes, integrantes de fuerzas de seguridad, trabajadores del sector público y privado, estudiantes avanzados y cualquier persona interesada en adquirir nuevas competencias para mejorar su desarrollo profesional.

Inteligencia Artificial, Derecho y Educación entre las principales diplomaturas La oferta académica incluye diplomaturas en:

Ciberseguridad.

Comunicación de Alto Impacto en Contextos Digitales y de Inteligencia Artificial.

Gestión Cognitiva del Aprendizaje con Inteligencia Artificial Generativa.

Ingeniería de Prompts y Comunicación Efectiva con Modelos de IA Generativa.

Derecho Constitucional Argentino.

Derecho Penal Económico.

Delitos Federales de Carácter Complejo y Técnicas Especiales de Investigación.

Docencia para el Nivel Superior.

Enseñanza en Escenarios Educativos Virtuales.

Gestión Educativa para el Nivel Superior.

Neuroeducación.

Accidentología Náutica e Investigación de Siniestros.

Ceremonial y Protocolo Marítimo y Portuario.

Operatoria y Gestión de Transporte Aduanero (ATA).

Proceso y Práctica de la Argumentación Jurídica.

Cada una de estas propuestas fue diseñada con un enfoque práctico, buscando que los conocimientos adquiridos puedan aplicarse de manera inmediata en distintos ámbitos laborales y profesionales.

Cómo inscribirse a las Diplomaturas Universitarias del IUSM Las clases comenzarán en agosto de 2026 y los interesados ya pueden acceder a la información sobre programas, requisitos e inscripción a través de los canales oficiales del Instituto Universitario de Seguridad Marítima.

El IUSM es la institución universitaria de la Prefectura Naval Argentina dedicada a la formación superior, la investigación y la extensión académica. A través de carreras de grado, posgrado, diplomaturas y cursos de capacitación, promueve la formación de profesionales altamente calificados en áreas vinculadas con la seguridad, el derecho, la educación, la gestión pública y el ámbito marítimo-portuario.