Zárate: Costa Joven 2026 reunió a 3.100 jóvenes en un cierre multitudinario

Zárate

La edición 2026 del programa juvenil municipal finalizó con una jornada abierta en el Espacio DAM, donde hubo música, actividades y reconocimientos.

El Municipio de Zárate llevó adelante el cierre de Costa Joven 2026 con una gran convocatoria en el Espacio DAM. Más de 3.100 estudiantes participaron de la jornada final de una propuesta que volvió a reunir a jóvenes de distintas instituciones en torno a la integración, la creatividad y el trabajo en equipo.

Costa Joven cerró una nueva edición con participación récord de estudiantes El programa municipal volvió a consolidarse como uno de los espacios juveniles más convocantes de Zárate, ofreciendo durante su desarrollo actividades recreativas, culturales y educativas destinadas a fortalecer los vínculos entre los participantes.

El cierre contó con la presencia del intendente Marcelo Matzkin, quien destacó el compromiso de los jóvenes y el acompañamiento de las escuelas y las familias que formaron parte de la iniciativa.

“Es una fiesta donde vienen a bailar, a pasarla bien y no importa quién gane. Fue un mes espectacular donde se hicieron amigos, se conocieron, aprendieron muchas cosas sobre valores, hacer deporte y divertirse”, expresó el jefe comunal.

Los equipos ganadores de Costa Joven 2026 recibieron premios especiales Durante la jornada final se anunciaron los equipos destacados de esta edición. El primer y segundo puesto quedaron en manos de “El Mangrullo” y “La Demanda Manda”, quienes obtuvieron como premio un viaje a Las Cataratas del Iguazú.

Seguí leyendo Zárate Zárate: Un convoy de 47 camiones brasileños sorprendió en la zona de Servitruck

En tanto, los equipos “La Banda del Indu” y “Globos Pinchados”, que finalizaron en tercer y cuarto lugar, fueron premiados con un viaje al Parque de la Costa.

Desde la organización remarcaron que, más allá de la competencia, el objetivo principal del programa es generar espacios de acompañamiento, contención y participación para los adolescentes y jóvenes de la ciudad.

Prevención, concientización y música en el cierre del programa juvenil La jornada también contó con la participación del equipo de “Pista de Aterrizaje” junto a la ONG Tu Esperanza, quienes brindaron información sobre herramientas disponibles para el abordaje de consumos problemáticos y la prevención del suicidio.