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Zárate: Investigan una brutal agresión a la salida del Complejo Costanera, un joven de 22 años sigue internado

La víctima permanece internada en la Clínica del Carmen. Su familia denunció que fue atacada por un grupo de personas y pidió justicia.

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20 de julio de 2026 a las 10:37 a. m.
Zárate: Investigan una brutal agresión a la salida del Complejo Costanera, un joven de 22 años sigue internado

Un joven de 22 años permanece internado en la Clínica del Carmen de la ciudad de Zárate luego de sufrir una violenta agresión durante la madrugada del sábado a la salida del Complejo Costanera, ex APSARA. La familia denunció que fue atacado por varias personas y aseguró que la Justicia ya investiga el episodio.

Denuncian que fue atacado por una patota a la salida del boliche

El hecho ocurrió al finalizar la noche en el Complejo Costanera, donde, según denunció la madre del joven, la víctima fue sorprendida por un grupo de entre siete y ocho personas que la agredieron físicamente.

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De acuerdo con el relato de la familia, el joven recibió un golpe que lo dejó inconsciente y, una vez en el suelo, habría continuado siendo golpeado por los agresores, lo que le provocó lesiones que motivaron su traslado a un centro asistencial.

La víctima permanece internada en la Clínica del Carmen

Tras la agresión, personal de Prevención intervino en el lugar para controlar la situación y asistir al joven. Posteriormente fue derivado a la Clínica del Carmen, donde permanece internado bajo observación médica.

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La madre de la víctima afirmó que el principal señalado como agresor venía amenazando a su hijo desde hacía aproximadamente tres meses, luego de un conflicto previo entre ambos. Esa situación también fue incorporada a la denuncia presentada ante las autoridades.

La Justicia analizará las cámaras de seguridad

La familia confirmó que ya radicó la denuncia correspondiente y que la investigación se encuentra en marcha. Entre las primeras medidas previstas figura el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a los presuntos responsables.

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Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre personas identificadas o detenidas en relación con la causa, que continúa bajo investigación.

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