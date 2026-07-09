Zárate: “Regla de Tres Simple” llega al Forum Cultural con una comedia romántica sobre el amor y sus reglas

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Zárate

La obra protagonizada por Juampi González y Nancy Gay se presentará este sábado en el Forum Cultural de Zárate con una historia de encuentros, emociones y humor.

09 de julio de 2026 a las 10:54 a. m.

09 de julio de 2026 a las 10:54 a. m.

El Municipio de la ciudad de Zárate invita a vecinos y visitantes a disfrutar de “Regla de Tres Simple”, una comedia romántica que combina humor, situaciones cotidianas y una mirada actual sobre los vínculos afectivos. La obra llegará este sábado 18 de julio a las 20:00 al Forum Cultural, ubicado en Pellegrini y Moreno.

Una comedia romántica que invita a pensar sobre las relaciones actuales El escenario del Forum Cultural de Zárate recibirá una propuesta teatral que busca entretener y, al mismo tiempo, plantear interrogantes sobre la forma en que las personas construyen sus relaciones. “Regla de Tres Simple” gira alrededor de una pregunta central: ¿puede funcionar el amor cuando se intenta organizar con reglas?

La obra está protagonizada por Juampi González y Nancy Gay, dos reconocidos intérpretes que llevan adelante una historia cargada de humor, sensibilidad y momentos de identificación para el público.

Con libro y dirección de Hernán Krasutzky, la puesta propone un recorrido por los miedos, las expectativas y las contradicciones que aparecen cuando dos personas intentan encontrar un equilibrio entre el deseo de amar y la necesidad de protegerse.

Isidro y Roma: un encuentro inesperado que cambia sus planes La historia comienza cuando Isidro y Roma se conocen de una manera poco convencional: en la fila del baño de una fiesta. A partir de ese primer encuentro, dos personalidades completamente diferentes quedan conectadas por una serie de situaciones inesperadas.

Roma llega con la intención de encontrar una relación seria y estable, mientras que Isidro intenta mantener cierta distancia emocional para evitar volver a sufrir. Ambos tienen sus propias reglas para enfrentar el amor: una especie de “manual” personal que creen necesario seguir para no equivocarse.

Sin embargo, el destino parece tener otros planes y los vuelve a cruzar una y otra vez, poniendo a prueba las certezas que cada uno construyó sobre los vínculos y los sentimientos.

Cómo conseguir entradas para la función en el Forum Cultural de Zárate La presentación de “Regla de Tres Simple” se realizará este sábado 18 de julio a las 20:00 en el Forum Cultural de Zárate, uno de los espacios culturales más importantes de la ciudad.

Desde el Municipio destacaron la importancia de continuar ofreciendo propuestas artísticas para toda la comunidad, acercando espectáculos teatrales que combinan entretenimiento y reflexión.

Las entradas para asistir a la función se adquieren exclusivamente a través de PlateaUnoTickets, plataforma oficial de venta habilitada para el espectáculo.