> San Antonio de Areco: “Cicatrices Invisibles”, estudiantes organizan una jornada contra la violencia en noviazgos adolescentes

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La iniciativa nació en la Escuela Secundaria N.º 1 y reunirá a especialistas, testimonios y jóvenes para promover vínculos saludables y prevenir situaciones de violencia.

Un proyecto de investigación impulsado por estudiantes de la Escuela Secundaria N.º 1 “Juan Hipólito Vieytes” de la ciudad de San Antonio de Areco se transformó en una propuesta comunitaria para abordar la violencia en los noviazgos adolescentes. La jornada “Cicatrices Invisibles” se realizará este viernes con entrada libre y gratuita.

Una investigación escolar que llegó a toda la comunidad de San Antonio de Areco Lo que comenzó como un trabajo académico para la Feria de Ciencias 2026 trascendió las aulas y se convirtió en un espacio de reflexión colectiva. El proyecto “Cicatrices Invisibles”, elaborado por alumnos de la institución educativa arequera, fue seleccionado para representar al distrito en la Etapa Regional de la feria y ahora dará lugar a una jornada abierta destinada a toda la comunidad.

La Primera Jornada Comunitaria “Cicatrices Invisibles” se llevará adelante este viernes 10 de julio, de 14 a 18 horas, en el Club Rivadavia, con acceso libre y gratuito. El objetivo principal será generar conciencia sobre una problemática que afecta a numerosos adolescentes y que muchas veces comienza con situaciones que suelen pasar inadvertidas.

Durante el encuentro se pondrá el foco en la importancia de identificar las primeras señales de una relación violenta, como los celos excesivos, el control sobre las actividades personales, el aislamiento, la manipulación y la violencia psicológica.

Especialistas y testimonios para reflexionar sobre los vínculos adolescentes La jornada contará con la participación de profesionales vinculados a la salud, la educación, el derecho y la comunicación, quienes aportarán distintas miradas sobre la prevención de la violencia en las relaciones de pareja durante la adolescencia.

Uno de los momentos destacados será la participación de Majo Donatone, mamá de Lucía Mujica, víctima de un femicidio ocurrido en San Antonio de Areco, quien brindará su testimonio para aportar una mirada desde la experiencia y la necesidad de continuar promoviendo espacios de prevención y acompañamiento.

También expondrán las estudiantes Delfina Noto, Delfina Cicarelli y Alfonsina Carissimo, junto a los jóvenes Valentín Sorchilli y Milagros Amas, quienes compartirán aspectos relacionados con la investigación, la concientización y la construcción de relaciones basadas en el respeto.

La violencia en los noviazgos adolescentes, una problemática que requiere prevención Los organizadores remarcan que hablar sobre esta temática resulta fundamental para que los jóvenes puedan reconocer conductas dañinas y pedir ayuda a tiempo. La información, la escucha activa y el diálogo aparecen como herramientas centrales para construir vínculos saludables.

Según datos de UNICEF Argentina, una importante cantidad de adolescentes manifestó haber atravesado situaciones de menosprecio, críticas sobre su apariencia o intentos de control dentro de sus relaciones de pareja. La mayoría de estos episodios tiene como principales afectadas a mujeres.

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud advierte que una proporción significativa de adolescentes sufrió violencia física o sexual dentro de una relación antes de cumplir los 20 años, lo que refuerza la necesidad de impulsar acciones tempranas de prevención.

Además de las actividades previstas, durante la jornada se invita a los asistentes a colaborar con la campaña solidaria “La Solidaridad Nos Une”, acercando alimentos no perecederos que serán destinados a quienes más lo necesitan.