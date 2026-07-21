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Zárate: Un convoy de 47 camiones brasileños sorprendió en la zona de Servitruck

Las unidades transportaron polietileno para Braskem Argentina y aguardaron en Servitruck los trámites aduaneros antes de regresar a Brasil.

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21 de julio de 2026 a las 10:39 a. m.
Zárate: Un convoy de 47 camiones brasileños sorprendió en la zona de Servitruck

Un inusual movimiento de transporte internacional sorprendió este lunes en la zona de Servitruck, sobre la Ruta Nacional 12, en la ciudad de Zárate. Un convoy compuesto por 47 camiones de una empresa brasileña permaneció detenido mientras completaba los trámites aduaneros tras entregar una importante carga destinada a la industria petroquímica.

Un convoy de 47 camiones llamó la atención en Zárate

Las unidades pertenecen a la empresa brasileña Falcão y quedaron estacionadas sobre ambas banquinas del camino secundario que conecta el centro logístico de Servitruck y la estación de servicio con los accesos a la Ruta Provincial 6 y la Ruta Nacional 12.

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La extensa fila de camiones despertó la curiosidad de quienes transitaban por la zona debido a la magnitud del operativo y al número de vehículos concentrados en un mismo lugar.

Transportaban polietileno para la planta de Braskem Argentina

Según trascendió, cada camión trasladó alrededor de 25 toneladas de polietileno palletizado desde el sur de Brasil con destino a la planta de Braskem Argentina, una de las principales empresas petroquímicas de la región.

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La mercadería está destinada a la fabricación de resinas de polietileno, polipropileno y policloruro de vinilo (PVC), materias primas utilizadas en distintas industrias, entre ellas la construcción, el packaging, la movilidad y otros sectores productivos.

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Una vez descargada la mercadería, los conductores permanecieron en Servitruck a la espera de la liberación de la documentación aduanera necesaria para iniciar el viaje de regreso hacia Brasil.

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Los camioneros regresarán a Brasil tras completar los trámites

De acuerdo con los propios choferes, el recorrido desde los estados brasileños de Paraná y Río Grande do Sul se desarrolló sin inconvenientes, pese a las lluvias y los fuertes vientos registrados en distintos tramos del trayecto.

Mientras aguardaban la finalización de las inspecciones y los trámites administrativos, los transportistas aprovecharon el tiempo para preparar sus comidas utilizando las cocinas y equipamientos instalados en sus camiones, especialmente adaptados para viajes internacionales de larga distancia.

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Una vez completada la documentación correspondiente, el convoy retomará su marcha por las rutas nacionales 12 y 14 para regresar a Brasil, ingresando por el paso fronterizo de Uruguaiana, en una operatoria que forma parte de la logística habitual del transporte internacional de cargas.

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