El Patio Empanadas: el sabor casero que conquista Pergamino

Pergamino

En Pergamino, El Patio Empanadas se ha convertido en un verdadero clásico. Con recetas caseras, rellenos innovadores y opciones para todos los gustos, este emprendimiento familiar enamora a sus clientes con calidad, sabor y tradición.

En el corazón de Pergamino, sobre Avenida Illia 2125, se encuentra El Patio Empanadas, un emprendimiento familiar que ha sabido ganarse el cariño de la comunidad gracias a su propuesta gastronómica única. Con un local cálido y siempre abierto para recibir a sus clientes, ofrece una amplia variedad de empanadas que combinan tradición, innovación y calidad.

Horarios de atención El Patio abre sus puertas todos los días:

· Lunes, martes y miércoles: 10:00 a 14:00 y 18:30 a 22:30

· Jueves, viernes y sábados: 10:00 a 14:00 y 19:00 a 23:00

· Domingos: 19:00 a 23:00

Sabores para todos los paladares La carta incluye los clásicos que nunca fallan: carne suave, carne cortada a cuchillo, pollo con salsa de verdeo o salsa roja, y jamón y queso. Pero también sorprende con propuestas novedosas como la cheese burguer (hamburguesa con cheddar), la de peperoni con el tradicional salame italiano, y la famosa vasquita, que combina carne con un toque de queso.

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Opciones vegetarianas Pensando en todos los clientes, El Patio ofrece alternativas irresistibles: canastitas de calabaza y queso, cebolla caramelizada con queso, caprese, verdura con salsa blanca, además de empanadas de roquefort y nuez, acelga con roquefort y provolone.

Calidad y tradición La clave del éxito está en la materia prima de primera calidad y en un proceso productivo que garantiza higiene y sabor casero. Un detalle distintivo es el innovador sistema de repulgue y sellos con letras, que permite identificar fácilmente cada variedad de empanada.

La voz de la familia Martino, uno de los referentes del emprendimiento, lo resume con orgullo: “No hay mejor premio que nuestros clientes vuelvan una y otra vez y nos digan que las empanadas son riquísimas. Eso nos motiva a seguir dando lo mejor”.