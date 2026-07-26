El Patio Empanadas: el sabor casero que conquista Pergamino
En Pergamino, El Patio Empanadas se ha convertido en un verdadero clásico. Con recetas caseras, rellenos innovadores y opciones para todos los gustos, este emprendimiento familiar enamora a sus clientes con calidad, sabor y tradición.
En el corazón de Pergamino, sobre Avenida Illia 2125, se encuentra El Patio Empanadas, un emprendimiento familiar que ha sabido ganarse el cariño de la comunidad gracias a su propuesta gastronómica única. Con un local cálido y siempre abierto para recibir a sus clientes, ofrece una amplia variedad de empanadas que combinan tradición, innovación y calidad.
Horarios de atención
El Patio abre sus puertas todos los días:
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· Lunes, martes y miércoles: 10:00 a 14:00 y 18:30 a 22:30
· Jueves, viernes y sábados: 10:00 a 14:00 y 19:00 a 23:00
· Domingos: 19:00 a 23:00
Sabores para todos los paladares
La carta incluye los clásicos que nunca fallan: carne suave, carne cortada a cuchillo, pollo con salsa de verdeo o salsa roja, y jamón y queso. Pero también sorprende con propuestas novedosas como la cheese burguer (hamburguesa con cheddar), la de peperoni con el tradicional salame italiano, y la famosa vasquita, que combina carne con un toque de queso.
Opciones vegetarianas
Pensando en todos los clientes, El Patio ofrece alternativas irresistibles: canastitas de calabaza y queso, cebolla caramelizada con queso, caprese, verdura con salsa blanca, además de empanadas de roquefort y nuez, acelga con roquefort y provolone.
Calidad y tradición
La clave del éxito está en la materia prima de primera calidad y en un proceso productivo que garantiza higiene y sabor casero. Un detalle distintivo es el innovador sistema de repulgue y sellos con letras, que permite identificar fácilmente cada variedad de empanada.
La voz de la familia
Martino, uno de los referentes del emprendimiento, lo resume con orgullo: “No hay mejor premio que nuestros clientes vuelvan una y otra vez y nos digan que las empanadas son riquísimas. Eso nos motiva a seguir dando lo mejor”.
Con cada bocado, El Patio Empanadas reafirma que la pasión por la cocina y el compromiso con la calidad son los ingredientes que conquistan Pergamino.