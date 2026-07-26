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El Patio Empanadas: el sabor casero que conquista Pergamino

En Pergamino, El Patio Empanadas se ha convertido en un verdadero clásico. Con recetas caseras, rellenos innovadores y opciones para todos los gustos, este emprendimiento familiar enamora a sus clientes con calidad, sabor y tradición.

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26 de julio de 2026 a las 06:13 p. m.
El Patio Empanadas: el sabor casero que conquista Pergamino
Cada empanada tiene un sello con letras que define su relleno.

En el corazón de Pergamino, sobre Avenida Illia 2125, se encuentra El Patio Empanadas, un emprendimiento familiar que ha sabido ganarse el cariño de la comunidad gracias a su propuesta gastronómica única. Con un local cálido y siempre abierto para recibir a sus clientes, ofrece una amplia variedad de empanadas que combinan tradición, innovación y calidad.

Horarios de atención

El Patio abre sus puertas todos los días:

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·       Lunes, martes y miércoles: 10:00 a 14:00 y 18:30 a 22:30

·       Jueves, viernes y sábados: 10:00 a 14:00 y 19:00 a 23:00

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·       Domingos: 19:00 a 23:00

Sabores para todos los paladares

La carta incluye los clásicos que nunca fallan: carne suave, carne cortada a cuchillo, pollo con salsa de verdeo o salsa roja, y jamón y queso. Pero también sorprende con propuestas novedosas como la cheese burguer (hamburguesa con cheddar), la de peperoni con el tradicional salame italiano, y la famosa vasquita, que combina carne con un toque de queso.

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 Opciones vegetarianas

Pensando en todos los clientes, El Patio ofrece alternativas irresistibles: canastitas de calabaza y queso, cebolla caramelizada con queso, caprese, verdura con salsa blanca, además de empanadas de roquefort y nuez, acelga con roquefort y provolone.

 Calidad y tradición

La clave del éxito está en la materia prima de primera calidad y en un proceso productivo que garantiza higiene y sabor casero. Un detalle distintivo es el innovador sistema de repulgue y sellos con letras, que permite identificar fácilmente cada variedad de empanada.

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La voz de la familia

Martino, uno de los referentes del emprendimiento, lo resume con orgullo: “No hay mejor premio que nuestros clientes vuelvan una y otra vez y nos digan que las empanadas son riquísimas. Eso nos motiva a seguir dando lo mejor”.

Con cada bocado, El Patio Empanadas reafirma que la pasión por la cocina y el compromiso con la calidad son los ingredientes que conquistan Pergamino.

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