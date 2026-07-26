> Lucía Ceresani se presenta en Pergamino antes de emprender una gira por Suiza

Cultura

La reconocida intérprete de la música surera y una de las máximas referentes del folklore pampeano se presentará en El Yerta Club Cultural junto a su hermano. La velada contará además con la participación del cantautor local Fernando Basanta Finn.

Este domingo, Pergamino recibirá la visita de una de las voces más destacadas de la música surera argentina. Lucía Ceresani ofrecerá un recital en El Yerta Club Cultural, ubicado en Estrada 1953, en un espectáculo que marcará una de sus últimas presentaciones en el país antes de iniciar una gira por Suiza.

El concierto comenzará a las 20:00 y contará con la participación de su hermano Javier Ceresani, guitarrista y cantor que la acompaña habitualmente sobre el escenario. La apertura de la noche estará a cargo del cantautor pergaminense Fernando Basanta Finn.

Las entradas tienen un valor de $15.000 y durante la jornada funcionará una barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio cultural. Para obtener más información o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse al 2477 550011 o ingresar al perfil de Instagram @elyertacc.

Una referente del folklore pampeano Nacida en Berazategui, Lucía Ceresani es considerada una de las intérpretes más representativas de la música surera y pampeana de la actualidad. Su propuesta artística se caracteriza por un profundo respeto por el cancionero de la llanura bonaerense, privilegiando la interpretación de estilos, huellas, cifras, milongas y demás expresiones tradicionales del sur argentino.

Habitualmente se presenta acompañándose con su guitarra junto a Javier Ceresani, con quien conforma un dúo que mantiene viva la esencia de este repertorio, consolidándose como una de las principales defensoras del folklore de raíz pampeana.

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Una trayectoria construida desde las raíces Sus primeros pasos en la música comenzaron en reuniones familiares, asados y celebraciones de la iglesia de su comunidad. Más tarde participó en distintos certámenes folklóricos, donde obtuvo sus primeros reconocimientos, iniciando un camino que la llevó a formar parte de destacados programas televisivos como Sembrando con… ciencia, conducido por Rimoldi Fraga; Argentinísima, de Julio Márbiz; Folklorísimo, con Carlos Giachetti; el ciclo de Canal Rural junto a Luis Landriscina y Sin Estribos, entre otros. Uno de los momentos decisivos de su carrera llegó en 2001, cuando el recordado Argentino Luna la invitó a compartir el escenario mayor del Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Aquella actuación significó un punto de inflexión que impulsó sus primeras giras por el país y consolidó su carrera discográfica.

Desde entonces, Lucía Ceresani se convirtió en una presencia habitual en festivales y peñas de todo el territorio argentino, llevando la identidad musical de la pampa a cada escenario.

Como solista editó los álbumes Huellas del Sur (2001), Aires de llanura (2007), Raíz y estrellas (2009), Misa surera (2010), Sentir surero (2011) y De pampa y cielo (2015), trabajos que reflejan su compromiso con la preservación y difusión de una de las expresiones más genuinas del folklore nacional.