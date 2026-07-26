> La Nueva Perla sumó un código QR para informarle a sus usuarios en tiempo real

Pergamino

Mediante un simple escaneo, los usuarios pueden conocer el recorrido completo de cada línea, consultar las frecuencias, verificar los horarios estimados de paso por las distintas paradas y acceder a los tiempos aproximados de demora de las unidades.

En un escenario muy complejo para el transporte público de pasajeros en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde numerosas empresas enfrentan a diario dificultades económicas para poder sostener servicios urbanos y suburbanos, Pergamino continúa manteniendo un sistema de colectivos que busca adaptarse a las nuevas demandas de los usuarios mediante inversiones tecnológicas y mejoras permanentes. En ese contexto, la empresa concesionaria La Nueva Perla incorporó un nuevo código QR que permitirá a los pasajeros acceder, de manera rápida y sencilla desde sus teléfonos celulares, a toda la información vinculada con el funcionamiento de las distintas líneas.

Esta iniciativa representa un nuevo paso hacia la modernización del servicio y forma parte de una estrategia destinada a brindar una mayor comodidad, previsibilidad y accesibilidad a quienes utilizan diariamente el transporte público para trasladarse por la ciudad o viajar hacia las localidades del Partido.

El nuevo código QR ya comenzó a instalarse en distintos puntos vinculados al servicio y concentra en una sola plataforma toda la información necesaria para organizar un viaje. Mediante un simple escaneo, los usuarios pueden conocer el recorrido completo de cada línea, consultar las frecuencias, verificar los horarios estimados de paso por las distintas paradas y acceder a los tiempos aproximados de demora de las unidades.

Además, la herramienta permite informar de manera inmediata cualquier modificación que pueda producirse durante la circulación habitual de los colectivos. Si una calle permanece cortada por obras, un siniestro vial, tareas de mantenimiento o cualquier otra circunstancia que obligue a modificar el recorrido, esa información queda disponible para que los pasajeros puedan anticipar cambios y evitar inconvenientes.

Más cerca del pasajero La incorporación de este sistema responde a una demanda frecuente de los usuarios, quienes cada vez requieren información en tiempo real para planificar sus traslados. De esta manera, la empresa apuesta a aprovechar las herramientas digitales para acercar un servicio más eficiente y transparente.

La digitalización del sistema informativo llega acompañada por otra transformación importante vinculada al pago del boleto. Si bien la tarjeta Sube continúa siendo el medio más utilizado por los pasajeros, desde hace un tiempo La Nueva Perla amplió las alternativas disponibles para abonar el viaje.

Actualmente ya es posible pagar con tarjetas de débito sin contacto, teléfonos celulares con tecnología NFC, billeteras virtuales habilitadas y otros medios electrónicos que se fueron incorporando al sistema nacional de pago abierto del transporte público.

Esta diversificación de las formas de pago facilita el acceso al servicio y evita que un pasajero quede imposibilitado de viajar por no disponer de saldo en la tarjeta Sube. El objetivo es ofrecer mayor flexibilidad y acompañar los cambios en los hábitos de consumo de la población, donde los pagos electrónicos ganan cada vez más espacio en las operaciones cotidianas.

La posibilidad de utilizar distintos medios de pago representa un beneficio tanto para vecinos como para visitantes que llegan a Pergamino y necesitan utilizar el transporte público sin tener previamente una tarjeta SUBE cargada.

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Servicio en tiempos de crisis Las mejoras alcanzan a todas las líneas que opera La Nueva Perla dentro de la ciudad de Pergamino y también a los servicios que unen la planta urbana con las localidades de Manuel Ocampo, El Socorro y Mariano Benítez, donde el colectivo constituye una de las herramientas fundamentales para estudiantes, trabajadores, jubilados y vecinos que diariamente deben trasladarse hacia la ciudad para realizar trámites, asistir a centros de salud o cumplir con sus actividades laborales.

Precisamente, garantizar esa conectividad representa uno de los principales desafíos para cualquier empresa de transporte en la actualidad. El sostenimiento de recorridos suburbanos demanda una importante estructura operativa que muchas veces resulta difícil de equilibrar frente al incremento permanente de los costos de funcionamiento.

El panorama que atraviesa el transporte público en buena parte del interior bonaerense no es sencillo. Cabe decir que durante los últimos años, numerosas empresas debieron reducir frecuencias, modificar recorridos o incluso discontinuar algunos servicios como consecuencia del aumento del precio del combustible, los repuestos, los neumáticos, el mantenimiento de las unidades y los costos laborales, mientras que la recuperación de la cantidad de pasajeros todavía no alcanza los niveles registrados antes de la pandemia.

A ello se suma la discusión permanente por los subsidios destinados al transporte del interior, históricamente inferiores a los que recibe el Área Metropolitana de Buenos Aires, situación que genera un fuerte desequilibrio entre los distintos sistemas de transporte del país.

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En ese contexto, el esfuerzo que realiza La Nueva Perla para sostener el servicio en Pergamino adquiere un valor significativo. Más allá de las dificultades que afectan a todo el sector, la empresa continúa apostando por mantener las prestaciones, incorporar herramientas tecnológicas y facilitar el acceso de los usuarios mediante nuevas modalidades de información y de pago.

QR y métodos de pago La implementación del código QR y la ampliación de los medios para abonar el boleto forman parte de una política orientada a mejorar la experiencia del pasajero, reducir tiempos de consulta y ofrecer información actualizada sobre el funcionamiento cotidiano del sistema.