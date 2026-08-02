Urquiza se acerca a un cambio histórico: el gas natural ya tiene obras adjudicadas

Pergamino

Detrás de este proyecto existe un importante trabajo de planificación, coordinación y gestión llevado adelante por el Municipio de Pergamino, que durante los últimos años convirtió la incorporación de infraestructura estratégica en uno de los ejes centrales de su política para los pueblos.

La llegada del gas natural a la localidad de Urquiza dejó de ser un simple anhelo para transformarse en un proyecto concreto que avanza paso a paso. Luego de años de gestiones y de una demanda histórica de los vecinos, el proceso ingresó en una etapa decisiva: ya fueron licitadas y adjudicadas las obras correspondientes a la extensión de cañerías que permitirán vincular el gasoducto existente en Fontezuela con esta localidad del Partido de Pergamino.

Aunque desde el Municipio mantienen siempre una postura prudente y evitan generar expectativas prematuras hasta que las máquinas comiencen a trabajar sobre el terreno, lo cierto es que el proyecto registra avances concretos y representa una de las obras de infraestructura más importantes para el futuro de Urquiza. La iniciativa es impulsada a través de la Delegación Municipal, a cargo de Franco Acquaricci; y la Subsecretaría de Asuntos Rurales, que conduce Aníbal Figueiras; áreas que desde hace tiempo vienen desarrollando todas las gestiones necesarias para convertir en realidad un servicio esencial para la comunidad.

Esta obra contempla, en una primera etapa, la extensión del tendido de cañerías desde Fontezuela hasta el ingreso a Urquiza. Allí está prevista la construcción de una nueva estación reguladora de gas, que se ubicará frente al acceso principal a la localidad; desde ese punto comenzará luego la red para la distribución domiciliaria que permitirá abastecer al casco urbano y abrir una nueva etapa para el desarrollo del pueblo.

Gestión y compromiso Detrás de este proyecto existe un importante trabajo de planificación, coordinación y gestión llevado adelante por el Municipio de Pergamino, que durante los últimos años convirtió la incorporación de infraestructura estratégica en uno de los ejes centrales de su política para las localidades del Partido. La concreción del gas natural para Urquiza se inscribe precisamente dentro de este tipo de visión, que busca generar igualdad de oportunidades entre la ciudad cabecera y los pueblos del interior.

La llegada del servicio no sólo significará una mejora directa en la calidad de vida de las familias. También implicará un cambio profundo en las posibilidades de crecimiento de la localidad. Contar con gas natural representa un salto de calidad desde el punto de vista económico, productivo y social, ya que reduce costos energéticos, brinda mayor seguridad, mejora el confort de los hogares y genera condiciones mucho más favorables para el desarrollo de nuevos emprendimientos.

Para todos los vecinos, el impacto será inmediato. Muchas familias dejarán de depender exclusivamente del gas envasado, con el costo económico que ello representa, especial durante los meses de invierno y días de bajas temperaturas. La posibilidad de acceder a una red de gas natural permitirá calefacción de las viviendas, cocinar y abastecer los distintos servicios con mayor comodidad, continuidad y eficiencia.

Al mismo tiempo, el beneficio alcanzará a instituciones, comercios y establecimientos de la localidad, que podrán disponer de una fuente energética estable y de menor costo operativo. Esto favorecerá a todo el funcionamiento de múltiples actividades y permitirá proyectar nuevas inversiones que hasta el momento resultaban difíciles de concretar por la ausencia de este servicio básico.

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Un futuro alentador Sin embargo, probablemente el aspecto más trascendente de la obra esté vinculado con el futuro productivo de Urquiza. La disponibilidad de gas natural constituye uno de los principales requisitos que evalúan las empresas al momento de decidir dónde instalarse. En este sentido, la incorporación de esta infraestructura abrirá la puerta a nuevas radicaciones industriales, logísticas y de servicios, potenciando el perfil productivo de la localidad.

“El acceso al gas natural permitirá dejar de lado las limitaciones que ahora tenemos para que determinados proyectos puedan transformarse en espacios aptos para inversiones privadas. Esto significa más oportunidades de empleo, mayor movimiento económico y una perspectiva de crecimiento sostenido para toda la comunidad”, dijo el delegado de la localidad, Franco Acquaricci.

Desde el Municipio consideran que el fortalecimiento de los pueblos rurales requiere precisamente este tipo de obras estructurales. La incorporación de servicios básicos de calidad no sólo mejora la vida cotidiana de quienes ya viven allí, sino que también incentiva el arraigo de las familias, evita la migración hacia centros urbanos más grandes y genera condiciones para atraer nuevos habitantes.

La política de desarrollo territorial que impulsa la Municipalidad de Pergamino busca precisamente equilibrar las oportunidades entre las distintas localidades del Partido, promoviendo inversiones en infraestructura que trasciendan una gestión y sienten las bases para el crecimiento de las próximas décadas.