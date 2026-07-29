Concesión confirmada para la ruta Nº 188: el desafío ahora será recuperar una vía vital

Pergamino

De acuerdo a los datos del Gobierno nacional, fue adjudicada a la unión transitoria conformada por las empresas Creditech S.A. y Plantel S.A., que asumirán durante un período de veinte años la responsabilidad total de administrar, mantener y explotar el corredor .

El Gobierno nacional formalizó la adjudicación de la concesión de la ruta nacional Nº 188, una de las vías de comunicación más importantes del norte de la provincia de Buenos Aires y un corredor estratégico para ciudades como Pergamino, cuya actividad económica, comercial y productiva depende en gran medida de la conectividad terrestre.

Esta medida representa un nuevo paso dentro del proceso de reorganización del sistema vial nacional y abre así una etapa en la que las expectativas estarán puestas en la recuperación de una carretera que desde hace años presenta un marcado deterioro y acumula reiterados reclamos por parte de los usuarios, transportistas, productores y las autoridades locales.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Nº 1.149/2026, firmada por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y publicada en el Boletín Oficial. La adjudicación se enmarca en la denominada Red Federal de Concesiones – Etapa II-B, una nueva instancia del esquema impulsado por el Gobierno nacional para transferir al sector privado la administración, explotación y conservación de distintos corredores viales que hasta ahora se encontraban bajo la órbita de la empresa estatal Corredores Viales S.A.

La empresa encargada En el caso de la ruta Nº 188, el corredor quedó comprendido dentro del denominado Tramo Portuario Sur, que reúne sectores de rutas nacionales con fuerte incidencia sobre la actividad agroindustrial, el transporte de cargas y la conexión entre los principales centros productivos del país y los puertos de exportación. La concesión fue adjudicada a la unión transitoria conformada por las empresas Creditech S.A. y Plantel S.A., que asumirán durante un período de veinte años la responsabilidad de administrar, mantener y explotar el corredor.

La licitación estableció como referencia una tarifa base de peaje de 1.256,03 pesos, sin IVA. Sin embargo, ese monto no constituye el valor que finalmente abonarán los automovilistas y transportistas. La tarifa definitiva será determinada posteriormente mediante el cuadro tarifario que apruebe el Estado nacional, contemplando además los mecanismos de actualización previstos en el contrato de concesión y en la normativa vigente.

Para Pergamino, la definición reviste una importancia especial. La ruta Nº 188 siempre constituyó uno de los principales accesos a la ciudad y una arteria indispensable para el movimiento diario de miles de vehículos particulares, camiones, colectivos y por supuesto maquinaria vinculada al sector agropecuario. Su recorrido conecta la región con Junín, San Nicolás y otros centros urbanos estratégicos, facilitando además el traslado de la producción hacia los puertos del Gran Rosario y otros destinos comerciales.

Reclamos reiterados Durante los últimos años, el estado de la calzada fue motivo de permanentes cuestionamientos. El desgaste del pavimento, la presencia de baches, el deterioro de las banquinas y la falta de mantenimiento integral generaron reiterados pedidos de intervención por parte de municipios, entidades rurales, transportistas y vecinos, quienes advirtieron sobre el incremento del riesgo vial y la necesidad de ejecutar obras de fondo para garantizar condiciones adecuadas de circulación.

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Precisamente, uno de los principales desafíos que deberán afrontar las nuevas concesionarias será revertir esa situación. El contrato contempla la obligación de realizar tareas de conservación, mantenimiento rutinario y obras que permitan mejorar la seguridad y la transitabilidad del corredor, aspectos que serán especialmente observados por los usuarios, teniendo en cuenta el prolongado deterioro que presenta buena parte de la traza.

La ruta Nº 188 posee un valor estratégico para toda la región. Por ella circula gran parte de la producción agrícola del norte bonaerense, además de insumos industriales, mercaderías y transporte de pasajeros. Su correcto funcionamiento resulta determinante para reducir costos logísticos, mejorar los tiempos de traslado y fortalecer la competitividad de una de las zonas más productivas del país.

La adjudicación también confirma el avance del nuevo esquema de concesiones que impulsa el Gobierno nacional sobre la infraestructura vial. En ese contexto, la administración privada de los corredores buscará financiar las obras mediante el cobro de peajes, bajo un sistema que prevé obligaciones de inversión y estándares mínimos de mantenimiento.

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