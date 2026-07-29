El Concejo Deliberante distinguió a Gustavo Pérez Ruiz y desarrolló una nueva sesión ordinaria

Pergamino

El periodista fue declarado Pergaminense Sobresaliente por su trayectoria y aporte a la comunicación local. Durante la décima sesión ordinaria ingresaron nuevos proyectos y se aprobaron iniciativas vinculadas a obras públicas y prevención del suicidio.

El Honorable Concejo Deliberante de Pergamino llevó adelante este martes una jornada que combinó reconocimiento y actividad legislativa. En primer lugar, se realizó una sesión especial en la que el periodista Gustavo Pérez Ruiz fue declarado Pergaminense Sobresaliente del Partido de Pergamino, en homenaje a su extensa trayectoria en el periodismo local, su aporte a la formación de nuevos profesionales de la comunicación y su contribución a la historia de los medios de la ciudad. Finalizada la ceremonia, el cuerpo pasó a un cuarto intermedio para luego dar inicio a la décima sesión ordinaria.

Entre los expedientes ingresados, el concejal Gustavo Ciuffo presentó un proyecto de ordenanza para la creación del Programa Municipal de Integración Deportiva. Tras las intervenciones de Ciuffo y Nicolás Cabrera, la iniciativa fue girada a la Comisión de Salud y Deporte para su análisis.

Por su parte, concejales del interbloque Fuerza Patria–Frente Renovador impulsaron un proyecto de ordenanza destinado al seguimiento institucional del Fondo de Financiamiento Educativo. Luego de las exposiciones de Bernardo Fiore Pitrelli y Macarena García Santander, el expediente fue derivado a la Comisión de Presupuesto y Cuentas para tratamiento conjunto con el expediente 547.

Debate por un corredor vial estratégico Uno de los debates más extensos de la sesión giró en torno al proyecto de comunicación presentado por el concejal Jorge Dib para solicitar al Departamento Ejecutivo la pavimentación y puesta en valor del Camino de la Cruz y calle Oceanía, con el objetivo de vincular las rutas provinciales 32 y 178 con la Ruta Nacional Nº 8.

Durante su exposición, Dib sostuvo que Pergamino posee un importante potencial productivo y remarcó el crecimiento del tránsito pesado, al considerar que se trata de una conexión estratégica para la ciudad.

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En el debate también participaron distintos concejales. Alejandro Masagué propuso analizar una futura conexión entre la autopista Pergamino-Buenos Aires, a la altura de Pinzón, y el Camino de la Cruz para conformar un anillo vial. Ignacio Maiztegui señaló que existen estudios técnicos y análisis de costos sobre la iniciativa, mientras que Gabriel Figueroa aportó nuevas consideraciones para fortalecer la propuesta.

A su turno, Ramiro Llan de Rosos aseguró que comparte el objetivo del proyecto, aunque cuestionó la falta de planificación y la ausencia de avances concretos en obras de este tipo. Finalmente, el expediente fue girado a la Comisión de Obras Públicas para continuar con su tratamiento.

Proyectos aprobados Durante la sesión también fue tratado sobre tablas el pedido para solicitar una pronta respuesta al informe sobre el estado actual y los plazos de ejecución de la obra de la Ruta Provincial 32 y sus trabajos complementarios. La iniciativa fue aprobada en general y, en la votación en particular, el artículo primero obtuvo aprobación por unanimidad, mientras que el segundo fue aprobado por mayoría.