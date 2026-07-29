Convocaron a un paro docente en todo el país para el 3 de agosto y peligra el regreso a clases en Pergamino

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Educación

La gremial Ctera definió la medida en un congreso interno ante la negativa del Gobierno a discutir la paritaria nacional.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina convocó este miércoles a un paro nacional docente para el próximo lunes 3 de agosto en reclamo por la "grave situación que atraviesan las trabajadoras y los trabajadores de la educación" y contra el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Pergamino y Provincia Bajo la consigna "Basta de ajuste en la educación", la medida fue definida en el marco del congreso de la gremial y coincide con el regreso a clases en la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero tras el receso por las vacaciones de invierno.

En un comunicado difundido horas después, informaron que responde "a la permanente negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente", al cual acusaron de incumplir la legislación vigente y de desconocer "un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa".

Desde la Confederación acusaron a la administración nacional de profundizar el recorte y el desfinanciamiento del sistema educativo. Los salarios docentes "continúan perdiendo poder adquisitivo", aseguraron y exigieron un aumento del sueldo además de la convocatoria a discutir la paritaria nacional y mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.

Financiamiento Educativo Además, denunciaron que el Gobierno continúa incumpliendo la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y de los fondos nacionales para la educación, mientras que paralelamente "avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación".

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Frente a ese panorama, la confederación docente también reclamó por la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo. Y manifestaron su rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa que impulsa Nación "por constituir un grave avance sobre el derecho social a la educación, la libertad de enseñanza, el trabajo docente y la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar una educación pública, democrática, inclusiva y de calidad para todas y todos".

Respecto a la jubilación docente, plantearon su repudio a cualquier tipo de proyecto de reforma y llamaron a defender el sistema previsional público, solidario y de reparto, como también de las cajas previsionales provinciales y de haberes docente.

Sobre el final, la Confederación convocó a los trabajadores y trabajadoras de la educación de todo el país "a construir una masiva jornada de lucha" en las calles y en cada escuela el próximo 3 de agosto junto a las organizaciones sindicales, estudiantiles y la comunidad educativa "para defender la escuela pública, los derechos de las y los docentes, de las y los estudiantes y de las jubiladas y los jubilados".