Teatro San Martín: cómo será la inauguración y el modelo de funcionamiento

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Cultura

El intendente y funcionarios anunciaron que la inauguración se extenderá del 7 al 9 de agosto, detallaron las características del renovado edificio, adelantaron la programación artística y explicaron cómo será el funcionamiento del principal escenario cultural.

02 de agosto de 2026 a las 08:15 a. m.

02 de agosto de 2026 a las 08:15 a. m.

El Municipio de Pergamino presentó oficialmente la reapertura del Teatro San Martín, cuya inauguración se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de agosto, marcando el regreso de uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad tras un extenso proceso de recuperación y puesta en valor.

El anuncio se realizó este viernes en el hall del Teatro Unión y fue encabezado por el intendente Javier Martínez, acompañado por el secretario de Gobierno, Karim Dib; el secretario de Desarrollo Urbano, Esteban Giugliani; y el subsecretario de Cultura, Diego Morello, quienes brindaron detalles sobre la obra, la programación inaugural y el funcionamiento que tendrá la sala.

Al tomar la palabra, el intendente Javier Martínez destacó el trabajo realizado por las distintas áreas del Municipio y agradeció el acompañamiento de los vecinos durante el desarrollo del proyecto.

"Es para mí una alegría poder dar conclusión a una obra que llevó muchos años. Recuerden que el Municipio de Pergamino adquirió ese inmueble en el año 2003 y lo regularizó recién en 2014. Para nosotros fue un tema proyectarlo, programarlo y presupuestarlo. Sabíamos que era un camino a recorrer, pero en una semana estamos llegando a la primera posta de ese camino", expresó.

Martínez aseguró sentirse "muy orgulloso" del resultado alcanzado y consideró que los pergaminenses "se van a sentir reflejados en una obra muy linda". Además, sostuvo que el Teatro San Martín constituye una de las realizaciones más representativas de la actual gestión.

"Las obras son de la ciudad; nosotros transitoriamente pasamos, administramos y tratamos de dejar lo mejor. Creo que, de las obras emblemáticas de la ciudad, quizás esta sea la más emblemática. Es el orgullo de ir terminando obras que Pergamino tenía pendientes. La ciudad va a tener un plus, como ya ocurrió con la pista, Bellas Artes o el Parque Belgrano", afirmó.

Tres jornadas para celebrar la reapertura El subsecretario de Cultura, Diego Morello, detalló que la inauguración se desarrollará durante tres jornadas consecutivas.

El viernes 7 de agosto tendrá lugar el acto protocolar, mientras que el sábado 8 se realizará una gala artística con la participación del dúo Connie & Pablo y de la reconocida bailarina Mora Godoy, quien será la figura central de la programación. El domingo 9 el cierre estará a cargo de Carmi Petri junto a Mora Godoy.

Morello explicó que cada jornada contará con la participación de artistas locales en la apertura de los espectáculos y remarcó la importancia de generar espacios para los nuevos talentos.

"El sábado va a estar acompañando Connie & Pablo y el domingo Carmi Petri, una artista emergente. Creo que acompañar a nuevos talentos forma parte de esta Subsecretaría de Cultura", señaló.

Además, informó que durante la semana previa se organizarán recorridos guiados por el edificio a través del área de Turismo y que las visitas finalizarán con la proyección de un breve documental facilitado por Ricardo Mollo.

La actividad artística continuará incluso después del acto inaugural. Según adelantó, el viernes, sábado y domingo siguientes habrá funciones de teatro local y el domingo se presentarán los elencos municipales.

En cuanto al funcionamiento futuro del espacio, confirmó que el actor Adrián Garavano será el responsable de la programación artística.

"Va a estar a cargo de toda la programación, no solo para los artistas locales. Tener este teatro nos permite que nos incluyan en los circuitos nacionales y recibir las principales obras del país", indicó.

También explicó que se encuentra en elaboración el mecanismo mediante el cual los artistas locales podrán solicitar el uso de la sala y adelantó que ya existe una programación planificada para que el teatro tenga actividad todos los fines de semana.

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"Se abren muchas puertas, no solamente para los artistas locales, que van a poder disfrutar de una infraestructura de última tecnología, sino también para las productoras nacionales que quieran venir. Ya estuvimos trabajando todo este tiempo para que el teatro ingrese al circuito comercial que tanto ayuda a Pergamino", sostuvo.

Una obra moderna, accesible y con dos salas Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano, Esteban Giugliani, explicó que la restauración demandó un trabajo minucioso y que gran parte de la complejidad de la obra no era visible desde el exterior.

"Por momentos parecía que íbamos lento porque no se tomaba dimensión de lo que estábamos haciendo ahí adentro. Pero cuando los vecinos ingresen al renovado teatro se van a encontrar con una construcción totalmente moderna y actualizada", afirmó.

Entre las principales características, destacó la incorporación de dos salas: una clásica para espectáculos teatrales y otra flexible, adaptable a distintos formatos escénicos.

"La sala flexible va a poder armarse como más le convenga al artista según el tipo de show que tenga preparado, mientras que la sala principal contará con todas las bondades y beneficios de los grandes teatros de Buenos Aires", explicó.

Giugliani también remarcó las mejoras en materia de accesibilidad.

"La gente se va a encontrar con una sala totalmente accesible porque cuenta con dos ascensores, no solo para el público sino también para los artistas. Hubo gente especializada trabajando en eso y creo que lo van a poder apreciar", señaló.

Asimismo, informó que la sala principal tendrá capacidad para aproximadamente 420 personas, contará con espacios destinados a personas con discapacidad y permitirá el funcionamiento simultáneo de ambos auditorios.

La Casa de la Cultura administrará la explotación comercial Finalmente, el secretario de Gobierno, Karim Dib, explicó el esquema administrativo que tendrá el teatro una vez inaugurado.

Según indicó, durante los últimos meses el Municipio mantuvo un trabajo conjunto con la Fundación Casa de la Cultura para definir el modelo de gestión.

"Tuvimos un diálogo fructífero con la Casa de la Cultura. Ellos propusieron la idea de operar el teatro con su Fundación, aprovechando un camino recorrido de décadas. Empezamos a trabajar esa propuesta y se fue puliendo", explicó.

En ese sentido, confirmó que el expediente administrativo se encuentra prácticamente concluido y permitirá firmar un contrato de concesión mediante el cual la Fundación asumirá la explotación comercial del Teatro San Martín.

"Todo aquel que quiera utilizar el teatro tendrá que manejarse con la Fundación Casa de la Cultura", precisó.