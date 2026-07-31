Potencia Pergamino: circo, danza y tecnología se unen en un espectáculo para toda la familia
Con tres funciones este viernes y sábado en el Gimnasio del Parque Municipal, la propuesta encabezada por el acróbata Tomi Pérsico y la bailarina Yamila Mirada ofrecerá una experiencia que combina destreza, arte y recursos tecnológicos.
Este viernes a las 20:30 y el sábado a las 17:00 y a las 20:30, el Gimnasio del Parque Municipal será escenario de Potencia Pergamino, una propuesta artística que invita a disfrutar de una experiencia diferente para toda la familia. El espectáculo está encabezado por el reconocido acróbata y contorsionista pergaminense Tomi Pérsico y la bailarina Yamila Mirada, quienes fusionan circo contemporáneo, danza y tecnología en una puesta en escena cargada de emoción, sensibilidad y adrenalina.
Declarado de Interés Municipal, Potencia Pergamino propone un recorrido visual y sensorial en el que la destreza física, la expresión artística y los recursos tecnológicos se combinan para crear un espectáculo dinámico, pensado para sorprender a espectadores de todas las edades.
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Más allá de la propuesta escénica, el proyecto tiene un fuerte componente comunitario. Reúne a artistas de distintas disciplinas y representantes de diversas escuelas de Pergamino en un proceso de formación, creación e intercambio que promueve el desarrollo de nuevos talentos. De esta manera, genera oportunidades de profesionalización, fomenta el trabajo colaborativo y brinda mayor visibilidad a la comunidad artística local.
Con una producción íntegramente realizada en la ciudad, Potencia Pergamino busca consolidarse como una iniciativa cultural innovadora que pone en valor el talento pergaminense y demuestra el potencial creativo de sus artistas.
Las entradas pueden adquirirse a través de Passline o de manera presencial en los puntos de venta ubicados en Rocha 787, Juan B. Justo 2059, Colón 449, Guido 1547 y Paraguay 233.