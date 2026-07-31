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Potencia Pergamino: circo, danza y tecnología se unen en un espectáculo para toda la familia

Con tres funciones este viernes y sábado en el Gimnasio del Parque Municipal, la propuesta encabezada por el acróbata Tomi Pérsico y la bailarina Yamila Mirada ofrecerá una experiencia que combina destreza, arte y recursos tecnológicos.

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31 de julio de 2026 a las 12:55 p. m.
Potencia Pergamino: circo, danza y tecnología se unen en un espectáculo para toda la familia
Una de las impactantes coreografías de Potencia Pergamino, donde la danza, las acrobacias y la tecnología se fusionan en una puesta en escena de gran despliegue visual.

Este viernes a las 20:30 y el sábado a las 17:00 y a las 20:30, el Gimnasio del Parque Municipal será escenario de Potencia Pergamino, una propuesta artística que invita a disfrutar de una experiencia diferente para toda la familia. El espectáculo está encabezado por el reconocido acróbata y contorsionista pergaminense Tomi Pérsico y la bailarina Yamila Mirada, quienes fusionan circo contemporáneo, danza y tecnología en una puesta en escena cargada de emoción, sensibilidad y adrenalina.

Declarado de Interés Municipal, Potencia Pergamino propone un recorrido visual y sensorial en el que la destreza física, la expresión artística y los recursos tecnológicos se combinan para crear un espectáculo dinámico, pensado para sorprender a espectadores de todas las edades.

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Más allá de la propuesta escénica, el proyecto tiene un fuerte componente comunitario. Reúne a artistas de distintas disciplinas y representantes de diversas escuelas de Pergamino en un proceso de formación, creación e intercambio que promueve el desarrollo de nuevos talentos. De esta manera, genera oportunidades de profesionalización, fomenta el trabajo colaborativo y brinda mayor visibilidad a la comunidad artística local.

Cada coreografía sorprende por su precisión y despliegue escénico, mientras el juego de luces y sonidos crea una atmósfera envolvente que mantiene al espectador completamente inmerso en la función.LA OPINION

Con una producción íntegramente realizada en la ciudad, Potencia Pergamino busca consolidarse como una iniciativa cultural innovadora que pone en valor el talento pergaminense y demuestra el potencial creativo de sus artistas.

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Las entradas pueden adquirirse a través de Passline o de manera presencial en los puntos de venta ubicados en Rocha 787, Juan B. Justo 2059, Colón 449, Guido 1547 y Paraguay 233.

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